В 14 муниципалитетах ХМАО выявлены случаи заражения коронавирусом

В Югре за сутки зафиксировано 43 заболевших местных жителя. 56 814 человек оказались заражены за всю пандемию. Об этом информирует оперативный штаб региона.
Новые случаи выявлены в 14 муниципалитетах ХМАО:
- Сургут – 10;
- Нижневартовск – 8;
- Ханты-Мансийск – 8;
- Нефтеюганск – 3;
- Кондинский район – 3;
- Урай – 2;
- Нижневартовский район – 2;
- Нягань – 1;
- Когалым – 1;
- Мегион – 1;
- Югорск – 1;
- Лангепас – 1;
- Пыть-Ях – 1;
- Нефтеюганский район – 1.
«На момент выявления у 31 человека наблюдались признаки ОРВИ, у 12 зафиксирована пневмония. Контакт установлен в 41 случае. По 2 контакты уточняются. Состояние 27 пациентов тяжелое, 17 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – рассказали в пресс-службе оперштаба.
Накануне не выявлено летальных исходов среди пациентов. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 795 человек. За сутки излечились 24 человека, за весь период пандемии – 55 558 югорчан.