В 14 муниципалитетах ХМАО выявлены случаи заражения коронавирусом

В Югре за сутки зафиксировано 43 заболевших местных жителя. 56 814 человек оказались заражены за всю пандемию. Об этом информирует оперативный штаб региона.

Новые случаи выявлены в 14 муниципалитетах ХМАО:

Сургут – 10;

Нижневартовск – 8;

Ханты-Мансийск – 8;

Нефтеюганск – 3;

Кондинский район – 3;

Урай – 2;

Нижневартовский район – 2;

Нягань – 1;

Когалым – 1;

Мегион – 1;

Югорск – 1;

Лангепас – 1;

Пыть-Ях – 1;

Нефтеюганский район – 1.

«На момент выявления у 31 человека наблюдались признаки ОРВИ, у 12 зафиксирована пневмония. Контакт установлен в 41 случае. По 2 контакты уточняются. Состояние 27 пациентов тяжелое, 17 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – рассказали в пресс-службе оперштаба.

Накануне не выявлено летальных исходов среди пациентов. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 795 человек. За сутки излечились 24 человека, за весь период пандемии – 55 558 югорчан.