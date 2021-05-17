В Ханты-Мансийске и Нижневартовске запустят личные приемы граждан по вопросам капремонта

С сегодняшнего дня жители Нижневартовска смогут лично обращаться по вопросам капремонта к представителю регоператора. Так Югорский фонд капремонта возобновляет личный прием граждан, который был прерван пандемией коронавируса. Аналогичную работу начнут в Ханты-Мансийске с 21 мая.

График работы:

Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д. 72, здание Информационно-расчетного центра – пятница с 9.00 до 17.00, перерыв – с 13.00 до 14.00.

Нижневартовск, ул. Интернациональная, д.19В, Нижневартовский территориальный сектор Югорского фонда капремонта – ежедневно по будням; понедельник с 14.00 до 18.00, со вторника по пятницу с 14.00 до 17.00.