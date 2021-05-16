Сильный град обрушился на западный район ХМАО

В поселке Таежный Советского района прошёл сильный град. Жители рассказывают, что буквально за секунду град покрыл землю по щиколотку. При этом соседние районы стихия обошла стороной, передает портал «2 города».

«Сильный ливень и ветер кое-где натворили дел: местами подмыло песок под плитами, местами вышла из берегов ливневка, но все эти вопросы на контроле и будут решены в короткие сроки», — рассказали в администрации городского поселения.

На Советский и Кондинский районы на фоне трехдневной 30-градусной жары обрушились ливни с грозами. По данным Ханты-Мансийского ЦГМС, аномально жаркая погода со значением среднесуточной температуры воздуха выше климатической нормы на 10 градусов и более продержится до 17 мая.