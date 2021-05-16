Югорчанка взяла кредиты в разных банках и перевела мошенникам больше трех миллионов рублей

Жительница Мегиона попалась на уловки мошенников и, надеясь увеличить свой доход, лишилась больше трех миллионов рублей. Женщина подробно рассказала, как злоумышленники заставили ее поверить с свою честность.

Злоключения югорчанки начались с письма с предложением об инвестициях, которое пришло на ее электронную почту. Женщина не придала значения сообщению, но на следующий день ей позвонили и подробно рассказали о вложениях. Для начала ей предложили инвестировать 15 тысяч рублей. Сумма показалась небольшой и югорчанка воспользовалась предложением.

Уверенности придавало то, что была возможность следить за собственными переводами. Аферисты, между тем, постоянно держали связь со своей жертвой, настаивая на увеличении вложений. Они уговорили женщину взять кредиты и заложить автомобиль. Югорчанка взяла займы в шести кредитных организациях на сумму больше трех миллионов рублей.

«Я выполняла все необходимое, на каждый перевод мужчина высылал мне страховой полис. Поэтому каких-либо сомнений не возникало. Мы закрывали сделки, в приложении я отслеживала, что прибыль была и все шло как надо. <…> Кроме того, собеседник постоянно интересовался моими делами, проявлял заботу, когда я сомневалась в своих действиях и говорила о займах, которые потом придется выплачивать. Дважды он даже сделал денежные переводы на мой счет, что-то около 60 тысяч и тогда я поняла, что все законно и мои деньги вернутся обратно еще и с процентами. Мы открывали новые сделки, я видела, что суммы растут и была довольна тем, что происходит. Но не тут-то было. Котировки резко начали падать, аналитик постоянно звонил и говорил о новых вложениях, настаивал, что нужно действовать, иначе я могу все потерять. Я отвечала, что больше у меня нет денежных средств и сделала всевозможное, но он стал угрожать. Настойчиво, напористо советовал занять, заложить в залог иное имущество. Я отказалась. Спустя некоторое время мой счет обнулился, деньги исчезли, а мнимый аналитик обвинил меня во всех бедах», - рассказала югорчанка.

После этого она посмотрела отзывы об этой торговой площадке. «Только тогда я осознала, что связалась с мошенниками, которые так умело обработали меня своими лестными речами», - заключила пострадавшая.

По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ОМВД России по Мегиону.