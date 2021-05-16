Доходы членов правительства ХМАО выросли в 2020 году

Члены правительства Югры в 2020 году увеличили свой доход. Так, первый заместитель губернатора Алексей Шипилов задекларировал 14,4 миллиона рублей. В прошлом году его официальный доход составил 10,1 миллиона рублей.

Доходы руководителя аппарата губернатора Анатолия Уткина выросли с 8,2 до 12,5 млн рублей, заместителей губернатора Всеволода Кольцова – с 9,9 до 12 млн рублей, Андрея Зобницева – с 7,4 до 9,4 млн рублей, Галины Максимовой – с 11,4 до 12,1 млн рублей, Юрия Южакова – с 8,8 до 9,7 млн рублей, директора департамента финансов Веры Дюдиной – с 7,7 до 11,8 млн рублей,

Значительнее всего вырос доход у заместителя губернатора Алексея Забозлаев – с 8,9 до 17,1 млн рублей. Отмечается, что в прошлом году он получил 5 миллионов рублей за неиспользованный отпуск и 1,8 млн рублей за продажу легкового автомобиля. Александр Тиртока также удвоил свой доход – с 5,1 до 10,1 млн рублей.

Новички окружного правительства Владислав Нигматулин и Вадим Шувалов отчитались о доходе в 14 млн и 15,9 млн соответственно. В должности главы Сургута за 2019 год официальный доход Вадима Шувалова составил 12,9 млн рублей.

Напомним, что губернатор ХМАО Наталья Комарова задекларировала доход за 2020 год в 5 млн 991 тысячу рублей.