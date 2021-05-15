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Югорчанам будут бесплатно ставить световые пломбы

Правительство Югры актуализировало программу бесплатного оказания медпомощи гражданам

Югорчанам будут бесплатно ставить световые пломбы
Фото: pixabay.com

В государственных стоматологиях ХМАО пациентам будут бесплатно ставить световые пломбы. Так, в правительстве региона внесли изменения в территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.

Стоит отметить, что в среднем стоимость пломбы из композитных материалов варьируется от одной до двух тысяч рублей.

«Программа дополнена прогнозными объемами специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи в стационарных условиях и условиях дневных стационаров. В нее включены мероприятия по постановке пломб из композитных материалов, а также положением о размере финансового обеспечения фельдшерско-акушерских пунктов на 2021 год», – подчеркнула Наталья Комарова.


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Сегодня в 17:38, просмотров: 395, комментариев: 1
Комментарии:
Швондер.
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Сегодня в 19:36
Надо же. Какая милость ихней светлости. На уровне нигерии или танзании. Рекомендую подавиться

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