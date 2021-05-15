Правительство Югры актуализировало программу бесплатного оказания медпомощи гражданам

В государственных стоматологиях ХМАО пациентам будут бесплатно ставить световые пломбы. Так, в правительстве региона внесли изменения в территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.

Стоит отметить, что в среднем стоимость пломбы из композитных материалов варьируется от одной до двух тысяч рублей.

«Программа дополнена прогнозными объемами специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи в стационарных условиях и условиях дневных стационаров. В нее включены мероприятия по постановке пломб из композитных материалов, а также положением о размере финансового обеспечения фельдшерско-акушерских пунктов на 2021 год», – подчеркнула Наталья Комарова.