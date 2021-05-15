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​Еще один югорчанин не смог победить коронавирус

В Югре снова зафиксирован летальный исход от COVID-19

​Еще один югорчанин не смог победить коронавирус
Фото: pixabay.com

В Югре накануне умер один пациент с лабораторно подтвержденным коронавирусом. Житель Советского района не смог победить инфекцию. За весь период пандемии от COVID-19 скончались 795 человек. Информацию об этом сообщили в местном оперативном штабе.

Напомним, что накануне выявили 45 случаев заражения. Состояние 30 пациентов тяжелое, 18 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки излечились 68 человек, за весь период пандемии – 55 486 югорчан.

Больше всего зараженных зафиксировали в Сургуте, Нижневартовске, Ханты-Мансийске. Меньше всего – в Ханты-Мансийском, Советском, Октябрьском районах, Югорске, Радужном, Нягани, Мегионе и Когалыме. Там всего по одному случаю.


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Сегодня в 11:35, просмотров: 675, комментариев: 0
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