В Югре снова зафиксирован летальный исход от COVID-19

В Югре накануне умер один пациент с лабораторно подтвержденным коронавирусом. Житель Советского района не смог победить инфекцию. За весь период пандемии от COVID-19 скончались 795 человек. Информацию об этом сообщили в местном оперативном штабе.

Напомним, что накануне выявили 45 случаев заражения. Состояние 30 пациентов тяжелое, 18 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки излечились 68 человек, за весь период пандемии – 55 486 югорчан.

Больше всего зараженных зафиксировали в Сургуте, Нижневартовске, Ханты-Мансийске. Меньше всего – в Ханты-Мансийском, Советском, Октябрьском районах, Югорске, Радужном, Нягани, Мегионе и Когалыме. Там всего по одному случаю.