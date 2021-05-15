В Юре за сутки коронавирус подтвердился у 45 человек

В Югре за сутки коронавирусом заболели 45 человек. За всю пандемию 56 727 местных жителей проходили лечение. Информацию об этом сообщает региональный штаб.
Территориально случаи распределились по 17 муниципалитетам округа:
Сургут – 9;
Нижневартовск – 6;
Ханты-Мансийск – 6;
Урай – 5;
Нижневартовский район – 3;
Лангепас – 2;
Нефтеюганск – 2;
Кондинский район – 2;
Сургутский район – 2;
Когалым – 1;
Мегион – 1;
Нягань – 1;
Радужный – 1;
Югорск – 1;
Октябрьский район – 1;
Советский район – 1;
Ханты-Мансийский район – 1.
«На момент выявления у 32 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 8 зафиксирована пневмония, у 5 – бессимптомно. Контакт установлен в 44 случаях. По 1 контакты уточняются. Состояние 30 пациентов тяжелое, 18 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщили в пресс-службе оперштаба.