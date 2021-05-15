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​Количество тяжелых пациентов с COVID-19 в Югре снижается

В Юре за сутки коронавирус подтвердился у 45 человек

​Количество тяжелых пациентов с COVID-19 в Югре снижается
Фото: siapress.ru

В Югре за сутки коронавирусом заболели 45 человек. За всю пандемию 56 727 местных жителей проходили лечение. Информацию об этом сообщает региональный штаб.

Территориально случаи распределились по 17 муниципалитетам округа:

Сургут – 9;

Нижневартовск – 6;

Ханты-Мансийск – 6;

Урай – 5;

Нижневартовский район – 3;

Лангепас – 2;

Нефтеюганск – 2;

Кондинский район – 2;

Сургутский район – 2;

Когалым – 1;

Мегион – 1;

Нягань – 1;

Радужный – 1;

Югорск – 1;

Октябрьский район – 1;

Советский район – 1;

Ханты-Мансийский район – 1.

«На момент выявления у 32 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 8 зафиксирована пневмония, у 5 – бессимптомно. Контакт установлен в 44 случаях. По 1 контакты уточняются. Состояние 30 пациентов тяжелое, 18 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщили в пресс-службе оперштаба.


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Сегодня в 11:17, просмотров: 38, комментариев: 0
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