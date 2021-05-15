В Лянторе огнеборцы спасли из пожара четырех человек

В Лянторе сгорел жилой дом. Сообщение о возгорании двухэтажной деревяшки поступило утром 14 мая. Местная жительница сообщила спасателям, что в ближайшей к огню квартире осталась женщина, которая не может выбраться из дома из-за прогоревшей лестницы и дыма.

Боевой расчет прибыл на место в течение трех минут. В доме на тот момент оставалось четверо жильцов. Уже через несколько минут спасатели эвакуировали из горящего здания двух мужчин: вывели их по лестничным пролетам, надев спасательные маски. А двух женщин спустили по пожарной лестнице со второго этажа. Пострадавших нет, сообщают в МЧС Югры.

«Особое внимание жителей города хотелось обратить на поведение населения во время тушения пожара. Ни в коем случае нельзя приближаться к горящему зданию, тем более заходить в него, как это было сегодня. Один из жильцов ринулся в горящий дом за документами, которые забыл в квартире, и тем самым подверг опасности свою жизнь», – отметил заместитель начальника караула Александр Милорадов.