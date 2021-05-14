Почему главы муниципалитетов в Югре выдвигаются на предварительное голосование «Единой России»

Главы нескольких муниципалитетов Югры выдвинулись на предварительное голосование «Единой России», на котором партия власти в ходе большой внутренней конкуренции отбирает сильнейших кандидатов на предстоящие парламентские выборы. Источники СИА-ПРЕСС в региональных органах власти рассказывают: это решение – обкатка инструментария по проверке глав на способности контактировать с избирателями и заручаться поддержкой граждан.

Инсайдеры указывают на то, что это важно для муниципальных руководителей, которые избираются на свои должности посредством решения местных депутатов – нельзя, чтобы мэры полагали себя ответственными только лишь перед губернатором и думой, они должны постоянно контактировать с народом. И предварительное голосование – своеобразный инструмент замера, позволяющий оценить качество этого контакта.

В настоящий момент на праймериз для определения кандидатов в парламенты разных уровней заявились главы Сургутского, Кондинского и Березовского районов Андрей Трубецкой (он идет, в том числе, на Госдуму), Анатолий Дубовик и Владимир Фомин, а также мэр Нефтеюганска Сергей Дегтярев.

«Такой опыт совмещения политических и административно-управленческих аспектов на территориях интересен и, несмотря на некоторые подводные камни, плюсов в нем я вижу больше, чем минусов. Я бы позитивно отнесся к этой идее, – поделился мнением с СИА-ПРЕСС доктор политических наук Михаил Мартынов. – Для мэров важно получать обратную связь о мнении населения. К тому же руководители городов таким образом усилят свою партийную привязку – слабое место в современной системе управления в том, что политика отдельно, а управление отдельно. Конечно, участникам праймериз предстоит стать прицелом для критики, и персонально им это будет не очень приятно и психологически непросто, но в целом идея хорошая».

Однако в этой ситуации нужно учитывать нюанс – победа на предварительном голосовании автоматически сделает действующего главу претендентом на кресло в одном из парламентов. В то время как совмещать пост в исполнительной и представительной / законодательной власти запрещено. Это значит, что глава должен будет либо отказаться от выборов, либо уйти с поста.

Михаил Мартынов считает, что в этом есть свои неочевидные плюсы: «Не думаю, что в случае победы на праймериз действующим мэрам нужно спешить и тут же покидать пост ради выборов в парламент. Возможно, это было бы даже вредно. Но сама способность пройти этот отбор должен стать для политика его резервом на продвижение и развитие карьеры. И, возможно, на следующем этапе, когда у него будет готова смена, он сможет продвинуться на следующую ступень, стать одним из членов реального кадрового резерва для партии власти и окружного руководства. С этой точки зрения губернатору можно использовать праймериз как инструмент оценки кадрового потенциала глав, их степени поддержки со стороны граждан, имиджа и репутации в местном сообществе».

Напомним, что предварительное голосование «Единой России» – это большой проект по отбору сильнейших кандидатов на предстоящих выборах. Только в Югре в качестве претендентов выдвинулись около 1000 членов и сторонников партии власти, а также беспартийных, которые хотят реализовать себя в политике и бороться за места в парламентах. Для глав муниципалитетов качественное, чистое и прозрачное проведение праймериз, чтобы ни у кого не возникло сомнений в честности этого голосования – один из ключевых KPI на текущий политический сезон.