Единороссы жестко раскритиковали лидера ЛДПР за предложение упразднить Югру и Ямал

Тема объединения большой Тюменской области в очередной раз всплыла в информационной повестке. Ее запустил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, и в итоге получил довольно жесткий ответ от представителей партии власти в Югре и Тюменской областной думы. Что произошло и как это понимать – разбирался СИА-ПРЕСС.

Тему объединения регионов в принципе и тюменской «матрешки» в частности поднял один из главных «баламутов» информационного поля в российской политике Владимир Жириновский. «Российские регионы необходимо укрупнять, так как невыгодно с экономической точки зрения содержать субъект с населением меньше трех миллионов человек», – заявил он в эфире радио «Комсомольская правда», и сказал, что существование Югры и Ямала как отдельных северных регионов в составе Тюменской области нецелесообразно. Его поддержали однопартийцы из Тюменской областной думы, которые посчитали, что руководству юга области нужно получить контроль над расходованием бюджета у северян.

Как минимум на данный момент политически и организационно это объединение нецелесообразно. Тут надо понимать, как работает система так называемой «матрешки». Распределение полномочий и бюджетов между тремя регионами были сформулированы еще в бытность Сергея Собянина губернатором Тюменской области. Тогда появилась программа «Сотрудничество», которая стала одним из базисов взаимодействия трех субъектов федерации.

В экономическом смысле речь идет о сборе части налогов в «общий котел» программы «Сотрудничество», после чего эти деньги распределяются на социальные и инфраструктурные проекты всей «матрешки» (впрочем, этим социально-экономические взаимодействия между регионами не ограничиваются). В политическом аспекте это закрепляет самостоятельность Югры и Ямала как административных единиц. Кроме того, нельзя забывать и о ключевом факторе – все три региона, являющиеся обобщенной Тюменской областью, фигурируют как отдельные субъекты федерации в Конституции России, которая в последней редакции была поддержана на всенародном голосовании.

«Прежде чем перекраивать границы субъектов, увеличивать или уменьшать количество самих субъектов, необходимо ответить на простой вопрос – а для чего это нужно? Сегодня Югра, Ямал и Тюменская область – не только юридически, но и экономически самостоятельные регионы. Зачем все это разрушать? – заявил по этому поводу председатель думы Югры Борис Хохряков, и привел еще один аргумент против объединения. – Кроме того, объединение трех регионов приведет к созданию огромной территории, в разы превышающей площадь большинства европейских стран. Управлять ей из одного центра практически невозможно. Вопрос по укрупнению субъектов возникает исключительно накануне выборов, но решающее мнение здесь принадлежит не отдельным политикам, а консолидированной позиции граждан».

Вообще фракция «Единой России» в думе Югры приняла жесткую резолюцию, в которой раскритиковала позицию Жириновского и его однопартийцев. «В соответствии с Конституцией РФ сложилась устоявшаяся структура по организации и управлению регионами, системой экономики и взаимоотношений между ними, со своими социально-экономическими программами, принятыми решениями и обязательствами.

И единственным решающим фактором по данному вопросу является мнение граждан, которое выражается в установленном законом порядке, и никак иначе», – подчеркнула руководитель депутатского объединения «Единая Россия» Наталья Западнова.

«Тема объединения округов с Тюменской областью муссируется уже давно и на деле не имеет под собой реальных оснований, – высказался депутат Тюменской областной думы Андрей Моргун. – Да, безусловно, существуют политические силы, заинтересованные в таком варианте развития событий – ведь наши регионы далеко небедные в масштабах страны, а там, где крутятся большие бюджеты, всегда есть желающие прибрать их к рукам. Печально, что эти провокаторы – по-другому их не назвать – забывают, что на эту тему уже не раз высказывался президент страны. И он четко дал понять: любое изменение статуса-кво возможно только на основе всеобщего волеизъявления жителей этих территорий. А югорчане с ямальцами, как известно, дорожат собственной северной самодостаточностью».

Действительно, по действующим законам объединить регионы можно только через референдум, причем во всех сливающихся субъектах федерации. Как показывает практика последних лет, до этого даже не доходит – настолько явно видно недовольство граждан в регионах, которые кто-то предлагает укрупнить. Например, подобное было с попыткой слить Архангельскую область с республикой Коми и Ненецким автономным округом. Проект свернули после явно выраженного несогласия граждан.

Директор «Центра правовой поддержки» Александр Пурышев на портале siapress.ru напомнил, что во второй половине 2000-х по России прокатилась волна объединений – появился Пермский и Забайкальский край, увеличились за счет других регионов Красноярский край, Камчатский край и Иркутская область. Но, вопреки тезису Жириновского об удобстве и выгоде больших субъектов федерации, какого-то явного улучшения качества жизни от присоединения субъекты не испытали.

«Сбалансированность системы отношений в макрорегионе – это большая ценность. Этот баланс был достигнут усилиями целых поколений управленцев во всех трех регионах, – напоминает депутат Тюменской областной думы Вячеслав Танкеев. – Дальнейшая интеграция может привести к разбалансировке и должна быть оправдана. Нужды в этом нет, во всяком случае на сегодняшний день».

Впрочем, история с якобы имеющимися попытками объединить Тюменскую область насчитывает по меньшей мере 20 лет, и предлагающие эту идею политики, как правило, лишь поднимают ажиотаж без каких-либо последствий. Особенно перед выборами. Так что и сегодня тема была поднята абсолютно закономерно и с явными пиаровскими целями, но, с учетом низкой популярности «объединительного» дискурса, они вряд ли были достигнуты.