16+
Логотип Сиапресс
USD  73,9968   EUR  89,6249  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Жириновский в очередной раз предложил объединить Тюменскую область, а единороссы дали ему жесткий ответ

Единороссы жестко раскритиковали лидера ЛДПР за предложение упразднить Югру и Ямал

​Жириновский в очередной раз предложил объединить Тюменскую область, а единороссы дали ему жесткий ответ
Фото ldpr.ru

Тема объединения большой Тюменской области в очередной раз всплыла в информационной повестке. Ее запустил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, и в итоге получил довольно жесткий ответ от представителей партии власти в Югре и Тюменской областной думы. Что произошло и как это понимать – разбирался СИА-ПРЕСС.

Тему объединения регионов в принципе и тюменской «матрешки» в частности поднял один из главных «баламутов» информационного поля в российской политике Владимир Жириновский. «Российские регионы необходимо укрупнять, так как невыгодно с экономической точки зрения содержать субъект с населением меньше трех миллионов человек», – заявил он в эфире радио «Комсомольская правда», и сказал, что существование Югры и Ямала как отдельных северных регионов в составе Тюменской области нецелесообразно. Его поддержали однопартийцы из Тюменской областной думы, которые посчитали, что руководству юга области нужно получить контроль над расходованием бюджета у северян.

Как минимум на данный момент политически и организационно это объединение нецелесообразно. Тут надо понимать, как работает система так называемой «матрешки». Распределение полномочий и бюджетов между тремя регионами были сформулированы еще в бытность Сергея Собянина губернатором Тюменской области. Тогда появилась программа «Сотрудничество», которая стала одним из базисов взаимодействия трех субъектов федерации.

В экономическом смысле речь идет о сборе части налогов в «общий котел» программы «Сотрудничество», после чего эти деньги распределяются на социальные и инфраструктурные проекты всей «матрешки» (впрочем, этим социально-экономические взаимодействия между регионами не ограничиваются). В политическом аспекте это закрепляет самостоятельность Югры и Ямала как административных единиц. Кроме того, нельзя забывать и о ключевом факторе – все три региона, являющиеся обобщенной Тюменской областью, фигурируют как отдельные субъекты федерации в Конституции России, которая в последней редакции была поддержана на всенародном голосовании.

«Прежде чем перекраивать границы субъектов, увеличивать или уменьшать количество самих субъектов, необходимо ответить на простой вопрос – а для чего это нужно? Сегодня Югра, Ямал и Тюменская область – не только юридически, но и экономически самостоятельные регионы. Зачем все это разрушать? – заявил по этому поводу председатель думы Югры Борис Хохряков, и привел еще один аргумент против объединения. Кроме того, объединение трех регионов приведет к созданию огромной территории, в разы превышающей площадь большинства европейских стран. Управлять ей из одного центра практически невозможно. Вопрос по укрупнению субъектов возникает исключительно накануне выборов, но решающее мнение здесь принадлежит не отдельным политикам, а консолидированной позиции граждан».

Вообще фракция «Единой России» в думе Югры приняла жесткую резолюцию, в которой раскритиковала позицию Жириновского и его однопартийцев. «В соответствии с Конституцией РФ сложилась устоявшаяся структура по организации и управлению регионами, системой экономики и взаимоотношений между ними, со своими социально-экономическими программами, принятыми решениями и обязательствами.
И единственным решающим фактором по данному вопросу является мнение граждан, которое выражается в установленном законом порядке, и никак иначе», – подчеркнула руководитель депутатского объединения «Единая Россия» Наталья Западнова.

«Тема объединения округов с Тюменской областью муссируется уже давно и на деле не имеет под собой реальных оснований, – высказался депутат Тюменской областной думы Андрей Моргун. – Да, безусловно, существуют политические силы, заинтересованные в таком варианте развития событий – ведь наши регионы далеко небедные в масштабах страны, а там, где крутятся большие бюджеты, всегда есть желающие прибрать их к рукам. Печально, что эти провокаторы – по-другому их не назвать – забывают, что на эту тему уже не раз высказывался президент страны. И он четко дал понять: любое изменение статуса-кво возможно только на основе всеобщего волеизъявления жителей этих территорий. А югорчане с ямальцами, как известно, дорожат собственной северной самодостаточностью».

Действительно, по действующим законам объединить регионы можно только через референдум, причем во всех сливающихся субъектах федерации. Как показывает практика последних лет, до этого даже не доходит – настолько явно видно недовольство граждан в регионах, которые кто-то предлагает укрупнить. Например, подобное было с попыткой слить Архангельскую область с республикой Коми и Ненецким автономным округом. Проект свернули после явно выраженного несогласия граждан.

Директор «Центра правовой поддержки» Александр Пурышев на портале siapress.ru напомнил, что во второй половине 2000-х по России прокатилась волна объединений – появился Пермский и Забайкальский край, увеличились за счет других регионов Красноярский край, Камчатский край и Иркутская область. Но, вопреки тезису Жириновского об удобстве и выгоде больших субъектов федерации, какого-то явного улучшения качества жизни от присоединения субъекты не испытали.

«Сбалансированность системы отношений в макрорегионе – это большая ценность. Этот баланс был достигнут усилиями целых поколений управленцев во всех трех регионах, – напоминает депутат Тюменской областной думы Вячеслав Танкеев. – Дальнейшая интеграция может привести к разбалансировке и должна быть оправдана. Нужды в этом нет, во всяком случае на сегодняшний день».

Впрочем, история с якобы имеющимися попытками объединить Тюменскую область насчитывает по меньшей мере 20 лет, и предлагающие эту идею политики, как правило, лишь поднимают ажиотаж без каких-либо последствий. Особенно перед выборами. Так что и сегодня тема была поднята абсолютно закономерно и с явными пиаровскими целями, но, с учетом низкой популярности «объединительного» дискурса, они вряд ли были достигнуты.


нравится (2) не нравится (0)
Сегодня в 16:29, просмотров: 386, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Гомофоб, шантажист, уголовник. 10 фактов о создателе скандального портала «Чиновник.ру» Эдуарде Шмонине 5738
  2. ​Поезд Победы прибудет на станцию Сургут 15 мая 2090
  3. Арсен Петросян: «В Сургутском районе иностранных агентов нет, но был один случай...» // ONLINE 1783
  4. Денис Топал: «Но склонах Эвереста до сих пор лежит около 200 тел погибших альпинистов» // ONLINE 1527
  5. Два сотрудника нижневартовского филиала Роснефти подозреваются во взяточничестве // ВИДЕО 1321
  6. ​Ханты-Мансийск лидирует по суточному приросту ковид-пациентов 953
  7. Эдуард Шмонин осужден на восемь лет 952
  8. ​Так не оставит: Эдуард Шмонин намерен обжаловать приговор суда 746
  9. ​Сибпромстрой готовит задел для производственного прорыва 703
  10. ​В реке Обь утонул человек 701
  1. ​«Убью биомусор». Казанский убийца школьников оставил сообщение в своем телеграме и пошел стрелять 8802
  2. ​Гомофоб, шантажист, уголовник. 10 фактов о создателе скандального портала «Чиновник.ру» Эдуарде Шмонине 5738
  3. Татьяна Мойсиюк: «Здоровый партнер может не заражаться от ВИЧ-положительного партнера, они могут иметь здоровых детей» 3838
  4. Имя им — легион 3800
  5. ​Переназначение Богданова говорит о том, что у него все в порядке с руководством страны. Сургутнефтегаз не съедят. Пока 3409
  6. Евгений Марков: «Владимир Вольфович не грустит: он сосредоточен!» // ВИДЕО, ТЕКСТ 2785
  7. ​В Нефтеюганске в следующем году возведут спортивный центр 2712
  8. Оксана Каландырец: «Раньше ценилась яркая, броская красота. Но мой типаж, как и Оксаны Федоровой, уже устарел» 2631
  9. ​Чемодан, вокзал, Сургут: сколько в городской администрации лангепасских чиновников? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 2564
  10. ​В Нижневартовске перекроют дороги из-за легкоатлетической эстафеты 2558
  1. Глеб Самойлов: «Чем недовольнее морда, тем ты больше екатеринбуржец» 22310
  2. Бесконечные шашлыки ждут россиян в мае: ​Путин продлил майские праздники 15251
  3. ​А у меня коты! 11581
  4. Столкновение легковушки с грузовиком в Нефтеюганском районе стало фатальным для двух мужчин 10931
  5. ​На трассе «Тюмень – Ханты-Мансийск» в Нефтеюганском районе ограничено движение из-за ремонта 9223
  6. ​9 Мая — в эфире и на улице. Как Сургут отпразднует День Победы? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 9180
  7. ​«Убью биомусор». Казанский убийца школьников оставил сообщение в своем телеграме и пошел стрелять 8802
  8. Наломал дров: югорчанин может отправиться в колонию за шесть спиленных берез 8738
  9. ​Нефтеюганец выругался в зале суда и продлил себе срок в колонии 7248
  10. ​В Нижневартовске из заточения выпустили 50 полуживых псов. Горожанам это не понравилось 6869

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика