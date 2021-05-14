В Югре коронавирусом за сутки заразились 47 человек

За минувшие сутки в Югре зарегистрировано 47 новых случаев COVID-19 в 14 муниципалитетах. Лидируют по суточному приросту Ханты-Мансийск (10), Сургут (8) и Нижневартовск (7).

«На момент выявления у 30 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 17 зафиксирована пневмония. Контакт установлен в 46 случаях. По одному контакты уточняются», - сообщили в региональном оперштабе.

Сейчас лечение от коронавируса проходят 470 человек. Состояние 31 пациентов тяжелое, 20 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Всего к 14 мая в округе подтверждено 56 682 случая новой коронавирусной инфекции, излечились 55 418 югорчан, умерли 794 человека.