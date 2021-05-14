16+
Логотип Сиапресс
USD  73,9968   EUR  89,6249  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Жители регионов тюменской «матрешки» взяли 48 млрд рублей в долг на покупку квартир

В Югре выдача ипотечных кредитов выросла на 60 процентов

​Жители регионов тюменской «матрешки» взяли 48 млрд рублей в долг на покупку квартир
Фото: pixabay.com

В первом квартале 2021 года в Тюменской области, Югре и на Ямале значительно выросло число выданных ипотечных кредитов. За год показатель на юге региона и в ХМАО увеличился на 60 процентов, в ЯНАО – на 37 процентов.

Всего в тюменской «матрешке» предоставлено более 17 тысяч ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) на сумму свыше 48 млрд рублей. Жители Югры взяли более восьми тысяч кредитов на сумму 24 млрд рублей, средний размер займа – три миллиона рублей, средний срок – 19,5 лет.

«Значительному росту ипотечного рынка региона способствовали реализация различных государственных льготных программ для приобретения жилья в кредит и удешевление заемных средств вслед за снижением ключевой ставки Банка России. Так, средневзвешенная ставка по ИЖК в рублях за год снизилась на 1,4 процентного пункта и в марте составила в ХМАО–Югре 7,6 процента годовых, в ЯНАО –7,3 процента, в Тюменской области – 7,2 процента», - сообщили в пресс-службе тюменского отделения Банка России.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 10:18, просмотров: 414, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Гомофоб, шантажист, уголовник. 10 фактов о создателе скандального портала «Чиновник.ру» Эдуарде Шмонине 5738
  2. ​Поезд Победы прибудет на станцию Сургут 15 мая 2090
  3. Арсен Петросян: «В Сургутском районе иностранных агентов нет, но был один случай...» // ONLINE 1783
  4. Денис Топал: «Но склонах Эвереста до сих пор лежит около 200 тел погибших альпинистов» // ONLINE 1527
  5. Два сотрудника нижневартовского филиала Роснефти подозреваются во взяточничестве // ВИДЕО 1321
  6. Эдуард Шмонин осужден на восемь лет 952
  7. ​Ханты-Мансийск лидирует по суточному приросту ковид-пациентов 952
  8. ​Так не оставит: Эдуард Шмонин намерен обжаловать приговор суда 746
  9. ​Сибпромстрой готовит задел для производственного прорыва 703
  10. ​В реке Обь утонул человек 701
  1. ​«Убью биомусор». Казанский убийца школьников оставил сообщение в своем телеграме и пошел стрелять 8802
  2. ​Гомофоб, шантажист, уголовник. 10 фактов о создателе скандального портала «Чиновник.ру» Эдуарде Шмонине 5738
  3. Татьяна Мойсиюк: «Здоровый партнер может не заражаться от ВИЧ-положительного партнера, они могут иметь здоровых детей» 3838
  4. Имя им — легион 3800
  5. ​Переназначение Богданова говорит о том, что у него все в порядке с руководством страны. Сургутнефтегаз не съедят. Пока 3409
  6. Евгений Марков: «Владимир Вольфович не грустит: он сосредоточен!» // ВИДЕО, ТЕКСТ 2785
  7. ​В Нефтеюганске в следующем году возведут спортивный центр 2712
  8. Оксана Каландырец: «Раньше ценилась яркая, броская красота. Но мой типаж, как и Оксаны Федоровой, уже устарел» 2631
  9. ​Чемодан, вокзал, Сургут: сколько в городской администрации лангепасских чиновников? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 2564
  10. ​В Нижневартовске перекроют дороги из-за легкоатлетической эстафеты 2558
  1. Глеб Самойлов: «Чем недовольнее морда, тем ты больше екатеринбуржец» 22310
  2. Бесконечные шашлыки ждут россиян в мае: ​Путин продлил майские праздники 15251
  3. ​А у меня коты! 11581
  4. Столкновение легковушки с грузовиком в Нефтеюганском районе стало фатальным для двух мужчин 10931
  5. ​На трассе «Тюмень – Ханты-Мансийск» в Нефтеюганском районе ограничено движение из-за ремонта 9223
  6. ​9 Мая — в эфире и на улице. Как Сургут отпразднует День Победы? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 9180
  7. ​«Убью биомусор». Казанский убийца школьников оставил сообщение в своем телеграме и пошел стрелять 8802
  8. Наломал дров: югорчанин может отправиться в колонию за шесть спиленных берез 8738
  9. ​Нефтеюганец выругался в зале суда и продлил себе срок в колонии 7248
  10. ​В Нижневартовске из заточения выпустили 50 полуживых псов. Горожанам это не понравилось 6869

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика