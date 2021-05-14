В Югре выдача ипотечных кредитов выросла на 60 процентов

В первом квартале 2021 года в Тюменской области, Югре и на Ямале значительно выросло число выданных ипотечных кредитов. За год показатель на юге региона и в ХМАО увеличился на 60 процентов, в ЯНАО – на 37 процентов.

Всего в тюменской «матрешке» предоставлено более 17 тысяч ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) на сумму свыше 48 млрд рублей. Жители Югры взяли более восьми тысяч кредитов на сумму 24 млрд рублей, средний размер займа – три миллиона рублей, средний срок – 19,5 лет.

«Значительному росту ипотечного рынка региона способствовали реализация различных государственных льготных программ для приобретения жилья в кредит и удешевление заемных средств вслед за снижением ключевой ставки Банка России. Так, средневзвешенная ставка по ИЖК в рублях за год снизилась на 1,4 процентного пункта и в марте составила в ХМАО–Югре 7,6 процента годовых, в ЯНАО –7,3 процента, в Тюменской области – 7,2 процента», - сообщили в пресс-службе тюменского отделения Банка России.