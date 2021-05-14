На Оби опрокинулась лодка, погиб человек

В Югре зарегистрирована первая гибель человека на воде после вскрытия рек ото льда в этом сезоне. В реке Обь утонул мужчина. Трагедия произошла в Октябрьском районе 10 мая.

«Двое жителей поселения Перегребное выехали по реке Обь на лодке Амур, около деревни Чемаши судно подкинуло на волне, опрокинуло и залило водой. В результате происшествия лодка затонула, пассажир сумел спастись, судоводитель, к сожалению погиб», - сообщили в пресс-службе Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Югре.

Специалисты уже выяснили, что маломерное судно не было зарегистрировано и имело признаки переоборудования.

«Зачастую судовладельцы пытаясь усовершенствовать свое судно, самостоятельно вносят конструктивные изменения, переоборудуют судно, устанавливают более мощные моторы, что может быть опасным. Конструкция корпуса маломерного судна, размеры и взаимное расположение его элементов должны обеспечить: прочность и водонепроницаемость, остойчивость маломерного судна, надежность и безопасность технической эксплуатации корпусных конструкций. Запрещается эксплуатация судна при отсутствии индивидуальных спасательных средств по количеству лиц, находящихся на борту, или их неисправности», - напомнили в инспекции.