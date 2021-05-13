Синоптики предупреждают югорчан об опасной погоде 14 мая

В пятницу, 14 мая, в Югре ожидается неблагоприятная погода – ветер порывами до 18 метров в секунду. Кроме того, сохранится четвертый класс пожароопасности в Ханты-Мансийске, Алтае, Таурово, Салыме, Шаиме, Леушах, Кондинском и Куминской. Предупреждения опубликованы на сайте Ханты-Мансийского ЦГМС.

В отдельных районах региона пройдет кратковременный дождь. Температура ночью +2,+7 °С, по западным районам +10,+15 °С, днем +25,+30 °С, по восточным районам +15,+20 °С.

В выходные, 15 и 16 мая, ожидаются грозы, но днем будет тепло, в южных районах – до +31 °С.