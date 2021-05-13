За день в ХМАО обнаружили 44 зараженных коронавирусом

В Югре за сутки коронавирус подтвердился у 44 человек. За всю пандемию лечение проходили 56 635 жителей округа. Информацию об этом предоставил оперштаб.
Новые случаи зафиксированы в 10 муниципалитетах ХМАО:
- Нижневартовск – 17;
- Ханты-Мансийск – 9;
- Нягань – 4;
- Сургут – 4;
- Урай – 3;
- Лангепас – 2;
- Нефтеюганск – 2;
- Когалым – 1;
- Нижневартовский район – 1;
- Советский район – 1.
«На момент выявления у 25 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 17 зафиксирована пневмония, у 2 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 43 случаях. По 1 контакты уточняются. Состояние 34 пациентов тяжелое, 23 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – рассказали представители оперштаба.
Накануне не зафиксировано новых летальных исходов среди пациентов. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 794 человека. За сутки излечились 59 человек, за весь период пандемии – 55 360 югорчан.
Следующий спад коронавируса ожидается осенью к всенародным выборам.