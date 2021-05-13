За день в ХМАО обнаружили 44 зараженных коронавирусом

В Югре за сутки коронавирус подтвердился у 44 человек. За всю пандемию лечение проходили 56 635 жителей округа. Информацию об этом предоставил оперштаб.

Новые случаи зафиксированы в 10 муниципалитетах ХМАО:

Нижневартовск – 17;

Ханты-Мансийск – 9;

Нягань – 4;

Сургут – 4;

Урай – 3;

Лангепас – 2;

Нефтеюганск – 2;

Когалым – 1;

Нижневартовский район – 1;

Советский район – 1.

«На момент выявления у 25 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 17 зафиксирована пневмония, у 2 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 43 случаях. По 1 контакты уточняются. Состояние 34 пациентов тяжелое, 23 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – рассказали представители оперштаба.

Накануне не зафиксировано новых летальных исходов среди пациентов. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 794 человека. За сутки излечились 59 человек, за весь период пандемии – 55 360 югорчан.