Какие необычные национальности выявила перепись 2010 года в Югре?

Необычные ответы на вопрос о национальности при Всероссийской переписи не повлияют на качество полученных данных. Об этом рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Владимир Зорин представителям Медиаофиса ВПН.

«Одним из следствий предоставления жителям нашей страны возможности самоопределения национальной принадлежности в ходе переписей стало появление шутников, указывающих несуществующие национальности: «джедай», «печенег», «половец», «ирокез». Но подобные экзотические ответы никак не влияют на итоги переписи и не искажают ее результаты, так как их доля очень мала», — отметил председатель комиссии.

Корреспондент siapress.ru связался с экспертами Медиаофиса, чтобы узнать, какие необычные национальности называли жители региона при переписи в 2010 году. Как оказалось, список довольно обширный. Среди самых экзотических оказались четыре американца, один кубинец, три француза, пять македонцев, четыре британца, четыре нивхи, один помор и один чукча.

Если говорить только о коренных и малочисленных народах России, то в ХМАО по состоянию на 2010 год проживают: 422 абазина, 138 найгабаки, 1438 ненцев, 10977 манси и 19068 хантов.

Напомним, что перепись населения стартует в сентябре 2021 года. О том, как стать переписчиком, совсем скоро можно будет узнать на сайте СИА-ПРЕСС.