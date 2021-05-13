Дмитрий Песков заявил, что введение отгула после вакцинации от COVID-19 не планируется

В Кремле отреагировали на предложение губернатора Югры Натальи Комаровой о введении выходного после вакцинации от коронавируса. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что давать отгулы централизовано по всей стране не планируется, добавив, что главы субъектов вправе сами давать такие распоряжения.

«Губернатор волен выступать с такими инициативами в рамках своих полномочий. Общих решений не принималось и вряд ли будет», — сообщил Песков корреспонденту РБК.

Напомним, ранее на заседании оперштаба Югры по коронавирусу сургутянин задал вопрос об отгуле главе региона. Он спросил, должен ли работодатель предоставлять оплачиваемый выходной, если после вакцинации сотрудник не в состоянии выйти на работу из-за реакции на прививку. Комарова, в свою очередь, поручила изучить этот аспект группе оперштаба и дать соответствующие рекомендации работодателям.