Комарова предложила платить больше тем, кто добровольно сдает оружие

В Югре в первом квартале этого года отмечена положительная динамика по изъятию из оборота огнестрельного оружия, в том числе незаконно хранящегося. Об этом заявила губернатор округа Наталья Комарова на совещании по обеспечению правопорядка в автономном округе, передает региональный департамент общественных и внешних связей.

Губернатор отметила, что в округе снизилось количество похищенного оружия. Кроме того, она предложила увеличить вознаграждение тем, кто добровольно сдает незаконно хранящиеся боеприпасы.

«Благодаря проводимым профилактическим мероприятиям, правоохранительным органам удалось добиться снижения количества похищенного огнестрельного оружия и связанных с ним преступлений. Важно оценить предложение департамента внутренней политики, регионального управления федеральной службы войск национальной гвардии по увеличению вознаграждения граждан в связи с добровольной сдачей незаконно хранящегося оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ», – сказала Наталья Комарова.

Стоит отметить, что после трагедии в Казани в Госдуме РФ начали готовить ужесточение законодательства об обороте оружия.

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