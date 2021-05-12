В Югре следователи завели уголовное дело о халатности из-за аварийного дома

В поселке Солнечном Сургутского района жители дома на улице Энтузиастов ждут расселения уже 15 лет. Их дом был признан аварийным еще в 2006 году, а в 2013 включен в муниципальную программу сноса и реконструкции многоквартирных домов в Сургутском районе на 2013 – 2020 годы. Однако расселение до сих пор не произошло. Также отмечается, что износ аварийного дома составляет 65 процентов. Он не пригоден для проживания. По этому факту Следственным комитетом Югры заведено уголовное дело по ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность).

«Следователями выясняются причины и иные обстоятельства, в силу которых жильцы своевременно не получили удовлетворяющее требованиям жилищного законодательства жилье и в течение длительного времени вынуждены проживать в доме с изношенными конструкциями, также иными недостатками, подвергая свою жизнь опасности и лишаясь законного права на комфортные условия проживания. Расследование продолжается», – сообщают в ведомстве.