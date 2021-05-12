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За сутки в 12 муниципалитетах Югры выявили новые случаи заражения COVID-19

Накануне в ХМАО зафиксировано 12 новых случаев заболевания коронавирусом

За сутки в 12 муниципалитетах Югры выявили новые случаи заражения COVID-19
фото: siapress.ru

В Югре за сутки коронавирус выявили у 46 человек. За всю пандемию 56 591 жителей ХМАО оказались заражены. Об этом сообщает местный оперативный штаб.

Новые случаи зарегистрированы в 12 муниципалитетах региона:

  • Нижневартовск – 18;
  • Ханты-Мансийск – 9;
  • Лангепас – 3;
  • Нягань – 3;
  • Сургут – 3;
  • Урай – 2;
  • Кондинский район – 2;
  • Нижневартовский район – 2;
  • Югорск – 1;
  • Нефтеюганский район – 1;
  • Советский район – 1;
  • Ханты-Мансийский район – 1.

«На момент выявления у 30 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 12 зафиксирована пневмония, у 4 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 45 случаях. По 1 контакты уточняются. Состояние 34 пациентов тяжелое, 20 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщили в пресс-службе оперштаба.

Накануне летальных уходов среди пациентов не зарегистрировано. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 794 человека. За сутки излечились 55 человек, за весь период пандемии – 55 301 югорчанин.


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12 мая в 10:33, просмотров: 987, комментариев: 0
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