Накануне в ХМАО зафиксировано 12 новых случаев заболевания коронавирусом

В Югре за сутки коронавирус выявили у 46 человек. За всю пандемию 56 591 жителей ХМАО оказались заражены. Об этом сообщает местный оперативный штаб.

Новые случаи зарегистрированы в 12 муниципалитетах региона:

Нижневартовск – 18;

Ханты-Мансийск – 9;

Лангепас – 3;

Нягань – 3;

Сургут – 3;

Урай – 2;

Кондинский район – 2;

Нижневартовский район – 2;

Югорск – 1;

Нефтеюганский район – 1;

Советский район – 1;

Ханты-Мансийский район – 1.

«На момент выявления у 30 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 12 зафиксирована пневмония, у 4 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 45 случаях. По 1 контакты уточняются. Состояние 34 пациентов тяжелое, 20 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщили в пресс-службе оперштаба.

Накануне летальных уходов среди пациентов не зарегистрировано. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 794 человека. За сутки излечились 55 человек, за весь период пандемии – 55 301 югорчанин.