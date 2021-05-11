В Мегионе мужчина убил свою супругу за то, что та не хотела возвращаться с праздника домой

В Мегионе мужчина застрелил свою жену, а позже покончил с собой. Мотив ужасного поступка – ревность к супруге. Инцидент произошел 9 мая 2021 года в СОТ «Ивушка», на стрелка заведено уголовное дело.

По версии следствия, горожанин прибыл на территорию дачных кооперативов, где его жена праздновала день рождения друзей и не хотела возвращаться домой. Охваченный злостью мегионец выстрелил из охотничьего ружья во входную дверь коттеджа, а после ворвался внутрь здания и убил женщину. Осознав, что он наделал, злоумышленник наложил на себя руки.

«По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, расследование продолжается», – прокомментировали в СК Югры.