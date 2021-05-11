Губернатор Югры снимет временные ограничения для работы общепита

Кафе и рестораны с 17 мая смогут работать без ограничений. Такое решение было принято на прошедшем региональном оперштабе по коронавирусу. Однако оно будет исполнено, если ситуация с заболеваемостью коронавирусом не ухудшится. Пока организациям общественного питания разрешено обслуживать клиентов до 23.00. После возможно только работа по доставке еды.

Также глава региона продлила ограничения на работу детских игровых центров и кальянных до 31 мая. Соответствующее постановление будет подписано сегодня.