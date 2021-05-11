Губернатор Югры рассказала, должен ли работодатель оплачивать сотруднику отгул после прививки от ковида

Сургутяне задали вопрос губернатору Югры об оплате отгула после прививки. Речь идет о случаях, когда на следующий день после укола у привитого проявляется реакция на вакцину: поднимается температура, одолевает слабость. Сургутянин, столкнувшийся с такой проблемой, пишет, что ему пришлось брать отгул за свой счет. Такие манипуляции не одобрил работодатель, к тому же они бьют по карману.

Губернатор ответила, что эти нюансы не урегулированы трудовым законодательством, поэтому Наталья Комарова поручила изучить этот вопрос: «Поручаю рабочей группе регионального опершатаба по развитию экономики в период пандемии коронавируса вместе с профсоюзными организациями Югры и трудовой инспекцией дать оценку необходимости разработки и направления работодателям соответствующих рекомендаций».