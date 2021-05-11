Губернатор Югры Наталья Комарова призвала принять меры по мобилизации решений, направленных на обеспечение безопасности

Безопасность школ и детских садов в Югре будет усилена после сегодняшней казанской трагедии: на очередном заседании регионального оперштаба губернатор округа Наталья Комарова обратила внимание руководителей образовательных организаций на мобилизацию всех решений, направленных на обеспечение безопасности, учитывая, что дети возвращаются в школы и детские сады после долгих каникул.

Напомним, что сегодня в казанской гимназии 175 19-летний житель города открыл стрельбу — по предварительным данным, убито восемь человек (в основном дети), ранено 20 человек.