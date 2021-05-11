Губернатор Югры Наталья Комарова призвала принять меры по мобилизации решений, направленных на обеспечение безопасности

Безопасность школ и детских садов в Югре будет усилена после сегодняшней казанской трагедии: на очередном заседании регионального оперштаба губернатор округа Наталья Комарова обратила внимание руководителей образовательных организаций на мобилизацию всех решений, направленных на обеспечение безопасности, учитывая, что дети возвращаются в школы и детские сады после долгих каникул.
Напомним, что сегодня в казанской гимназии 175 19-летний житель города открыл стрельбу — по предварительным данным, убито восемь человек (в основном дети), ранено 20 человек.
Наталья Владимировна, а почему в вашу администрацию вход охраняет росгвардия, а входы в школы невнятные чопы?
Не клиники, продающие справки.
Не РЛС, не проверяющие заявителей.
Не центры э, не ведущие профилактику, а ловящие студентов на митингах
Что, ты недоумок разве не так всех несогласных с тобой называешь?
Это как в сургуте - на митинге аж важный милицанер в папахе появился, а как 19 августа террорист по городу ходил - так обычный ппсник утилизировал его
А на митингах вас не ловить надо было, а мочить. Тогда глядишь и отморозок до школы в Казани не добрался бы.
И надеюсь этими либерастическими властями выводы будут сделаны.
Тебе же предлагал встретится без свидетелей и выяснить кто есть кто. Предложение остается открытым.
Ну ты же только в комментариях херой навальненок, а на деле сцыкло которое только толпой готово встретится «один на один», которую еще и охраняла полиция.