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​Наталья Комарова мобилизует безопасность школ Югры

Губернатор Югры Наталья Комарова призвала принять меры по мобилизации решений, направленных на обеспечение безопасности

​Наталья Комарова мобилизует безопасность школ Югры
Фото: оперштаб Югры

Безопасность школ и детских садов в Югре будет усилена после сегодняшней казанской трагедии: на очередном заседании регионального оперштаба губернатор округа Наталья Комарова обратила внимание руководителей образовательных организаций на мобилизацию всех решений, направленных на обеспечение безопасности, учитывая, что дети возвращаются в школы и детские сады после долгих каникул.

Напомним, что сегодня в казанской гимназии 175 19-летний житель города открыл стрельбу — по предварительным данным, убито восемь человек (в основном дети), ранено 20 человек.


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11 мая в 14:39, просмотров: 1227, комментариев: 10
Комментарии:
Сергей Б
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11 мая в 15:28
Пока гром не грянет Наталья не перекрестится.
6xz34e
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11 мая в 16:50
Проблема не в" охране",хотя кадры охраны оставляют желать лучшего...Интернет творит беспредел.В репортаже звучит..."мужчина 19 лет"...с зарегистрированным оружием...Это в Советском Союзе большинство 19- летних можно было смело назвать МУЖЧИНАМИ,а теперь...это подросток и 19 -не позволительная роскошь ( по закону )выдавать оружие.Жаль детей и родителей.Ужасная трагедия.
Mobii
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11 мая в 19:05
Как обычно, чиновники «мобилизуют» после, а не до.

Наталья Владимировна, а почему в вашу администрацию вход охраняет росгвардия, а входы в школы невнятные чопы?
Mobii 6xz34e
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11 мая в 19:07
Да, интернет виноват, да, давайте запретим.
Не клиники, продающие справки.
Не РЛС, не проверяющие заявителей.
Не центры э, не ведущие профилактику, а ловящие студентов на митингах
Сергей Б Mobii
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11 мая в 19:52
Ну вот это и был студент, отморозок с интернет идеологией Навального – все, кто не снами тот биомусор.

Что, ты недоумок разве не так всех несогласных с тобой называешь?
Mobii Сергей Б
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11 мая в 20:46
Ты дурак что ли?
Mobii Сергей Б
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11 мая в 20:55
Ну и даже по существу ты не прав - че толку на митингах ловили, убийцу так и не доловили.

Это как в сургуте - на митинге аж важный милицанер в папахе появился, а как 19 августа террорист по городу ходил - так обычный ппсник утилизировал его
Сергей Б Mobii
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11 мая в 21:36
Я конечно дурак и биомусор по твоему мнению недоумка навальненка.

А на митингах вас не ловить надо было, а мочить. Тогда глядишь и отморозок до школы в Казани не добрался бы.

И надеюсь этими либерастическими властями выводы будут сделаны.

Mobii Сергей Б
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11 мая в 23:15
Слышь, мочильщик, чего не вышел в январе? Обмочился что ли
Сергей Б Mobii
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Сегодня в 09:28
Да что ты говоришь, прям херой.

Тебе же предлагал встретится без свидетелей и выяснить кто есть кто. Предложение остается открытым.

Ну ты же только в комментариях херой навальненок, а на деле сцыкло которое только толпой готово встретится «один на один», которую еще и охраняла полиция.
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