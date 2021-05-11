В 10 муниципалитетах ХМАО выявлены новые случаи заражения коронавирусом

В Югре за сутки у 43 человек подтвердился коронавирус. За всю пандемию 56 545 жителей округа оказались заражены. Об этом информирует местный оперативный штаб.

Новые случаи зафиксированы в 10 муниципалитетах региона:

Нижневартовск – 17;

Сургут – 8;

Нефтеюганский район – 5;

Ханты-Мансийский район – 5;

Урай – 2;

Ханты-Мансийск – 2;

Нягань – 1;

Югорск – 1;

Нижневартовский район – 1;

Советский район – 1.

«На момент выявления у 25 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 16 зафиксирована пневмония, у 2 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 40 случаях. По 3 контакты уточняются. Состояние 36 пациентов тяжелое, 22 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – пишет оперштаб.

Накануне летальных исходов среди пациентов не выявлено. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 794 человека. За сутки излечились 32 человека, за весь период пандемии – 55 246 югорчан.