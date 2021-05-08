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​В Югре первый компонент вакцины получил каждый пятый из тех, кто должен привиться

В Югре первую часть вакцины от коронавируса получили почти 160 тысяч человек

​В Югре первый компонент вакцины получил каждый пятый из тех, кто должен привиться
Фото admhmao.ru

Первым компонентом вакцины от коронавируса в Югре привиты почти 160 тысяч человек – такие данные озвучила Наталья Комарова на заседании оперштаба по противодействию пандемии. Как рассказывает департамент общественных и внешних связей региона, это количество привитых – 21,1 процент от всех, кто подлежит добровольной вакцинации. Напомним, что в это число не входят, например, дети и люди, имеющие некоторые хронические болезни, входящие в список противопоказаний.

Всего же с момента начала пандемии в Югру прибыло почти 175 тысяч комплектов вакцины от коронавируса.

Стоит отметить, что коллективный иммунитет вкупе с вакцинацией дают свои плоды – тенденция к росту заболеваемости коронавирусом в Югре (в отличие, например, от Москвы) не прослеживается – ежедневно фиксируется около 50 случаев заражения.

В настоящий момент в регионе идет активная подготовка к проведению выпускных экзаменов и детского отдыха. Губернатор Югры своим постановлением разрешила выезд детей по десяти направлениям: Республика Крым, Адыгея, Башкортостан, Татарстан, Кабардино-Балкария, Краснодарский край, Тюменская, Свердловская, Челябинская, Волгоградская области. Впрочем, молодые югорчане могут свободно отдыхать и в детских лагерях на территории нашего региона.


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Сегодня в 19:58, просмотров: 202, комментариев: 1
Комментарии:
Швондер.
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Сегодня в 22:07
А есши бы провокатор Слепову не мешал вбросами, получил бы каждый пятисполовиной

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