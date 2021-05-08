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​Скоро в России появятся новые льготы для детей и беременных. А в Югре есть свой уникальный набор их поддержки

Югра поддержала президентские инициативы по поддержке семей и актуализировала собственные

​Скоро в России появятся новые льготы для детей и беременных. А в Югре есть свой уникальный набор их поддержки
Фото pixabay.com

Правительство Югры во главе с Натальей Комаровой поддержали законодательный пакет, сформированный по итогам послания президента Владимира Путина к Федеральному собранию. В числе указанных там мер – пособия для беременных женщин, пособия для детей 8-16 лет, а также увеличение компенсации больничных по уходу за ребенком до семи лет до полноценной зарплаты. Правительство региона направило в федеральный центр положительный отзыв на эти законопроекты.

Департамент общественных и внешних связей Югры отмечает, что при этом в нашем регионе действует собственный пакет мер, направленный на поддержку семей. В частности, единоразовая выплата для женщин, вставших на учет в ранние сроки беременности (до 12 недель) вкупе с льготными рецептами на ряд важных препаратов и витаминов.

Счастливые родители новорожденных детей в Югре получают подарок «Расту в Югре» – пластиковую карту с QR-кодом для онлайн-активации и возможностью купить необходимые ребенку вещи на сумму 20 тысяч рублей.

Если в семье произошел разлад, и после развода отец так долго не платит алименты, что дело доходит до исполнительного розыска, маме с ребенком единовременно перечислят 20 400 рублей.

Есть в регионе и собственное ежемесячное пособие для детей до 16 лет – для этого ребенок должен учиться в школе, а его семья – иметь среднедушевой доход не выше прожиточного минимума.

Также Югра поддерживает семьи, которые берут приемных детей. За каждого взятого на попечение ребенка от трех до семи лет, при определенных условиях, предусмотрена выплата от 50 до 100 процентов прожиточного минимума, установленного в регионе.

Кроме того, 2019 год в Югре был объявлен годом Семьи. Тогда были проведены сотни специализированных мероприятий и созданы новые условия для роста и развития юных югорчан и их родителей.


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Сегодня в 19:15, просмотров: 89, комментариев: 1
Комментарии:
Аванес
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Сегодня в 19:27
Всё делается для того, чтобы алкашня плодили олигофренов, какой будет криминальный пипец, лет через 15...хана стране

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