16+
Логотип Сиапресс
USD  74,1373   EUR  89,5060  

Новости

Больше новостей
Зарплаты чиновников в Югре?
Комментировать
0
Блокировка Facebook, Twitter и YouTube в России возможна?
Комментировать
0
Как вы относитесь к ВИЧ-положительным людям?
Комментировать
0
Какие передачи вы смотрите по ТВ?
Комментировать
0
Больше опросов

​Югра стала международной точкой сборки памяти о Великой Отечественной войне

Югра на высоком уровне презентовала проект «Север для Победы»

​Югра стала международной точкой сборки памяти о Великой Отечественной войне
Фото pobeda-mir.ru

В четверг, 6 мая, прошел международный форум «За сбережение Мира Победы», на котором собрались десятки представителей разных стран, объединенных желанием вспомнить и обсудить страшные события Великой Отечественной войны и сохранение памяти о них. Организатором мероприятия выступило общероссийское общественное движение «За сбережение народа». Форум проходил в «гибридном» формате – некоторые спикеры находились в студии, а большая часть – включая представителей разных стран и континентов – через Zoom.

Большой разговор был посвящен тому, как сохранять память о великой Победе, цене, которой она была завоевана, и сохранению и передаче этих знаний будущим поколениям. Это становится особо важным в нынешние годы, когда уходят последние живые свидетели тех событий.

Один из крупных и важных докладов на форуме сделали представители Югры – заместитель директора департамента общественных и внешних связей Инна Арканова и инициатор и автор проекта «Север для Победы», известная в нашем регионе общественница и певица Вера Кондратьева.

«Сохранить память о Войне и избежать переписывания истории – важнейшая гуманитарная задача. Владимир Владимирович Путин подчеркнул – Победа у нас общая, и этот священный подвиг не может быть забыт, – рассказала в своем выступлении Инна Арканова. – Проект «Север для Победы» призван продемонстрировать разные грани тех страшных и великих событий. Надо сказать, что его поддержали Министерство иностранных дел, Федеральное агентство по делам национальностей, Россотрудничество и лично губернатор Югры Наталья Комарова. А партнерами стали представители Казахстана, Азербайджана, Молдавии, Армении, Киргизстана, Таджикистана, Узбекистана, Белоруссии и Китая».

Суть проекта заключается в том, чтобы фиксировать конкретный вклад в Победу от разных регионов нашей страны и мира. Эти данные собираются на специально разработанной и функциональной онлайн-площадке pobeda-mir.ru. «Мы приглашаем представителей НКО и общественности, чья работа сосредоточена в восстановлении и сохранении памяти о Войне, поддержке ветеранов и гуманитарных проектов, присоединяться и рассказывать о вкладе в Победу разных регионов», – призвала Инна Арканова.

Автор проекта «Север для Победы» Вера Кондратьева обратилась к участникам форума с приветствием на родном хантыйском языке (позже в ходе флешмоба на этом форуме представители разных стран демонстрировали слова «Мир Победы», написанные на своих языках). Она рассказала, что в истории ее семьи, как и каждого жителя Севера, да и всей нашей страны, есть связь с Войной.

«Северные народы внесли большой вклад в Победу. Мужчины-охотники уходили в армию снайперами – их ценили за способности долго сидеть на одном месте и меткость. Северяне хорошо ориентировались в лесах. На оленьих упряжках вывозили с поля боя орудия, провизию и раненых. Особо ценилась одежда северян, в которой удобно и тепло в сильные морозы», – рассказывала Кондратьева.

Югра за четыре года войны поставила на фонт 1 миллион 120 тысяч центнеров рыбы – это почти половина всей подобной продукции из всей большой Сибири. Этим занимались всего три тысячи женщин (среди них – бабушка Веры Кондратьевой), которые добывали и обрабатывали рыбу в тяжелейших условиях. Количество рыбных консервов, поставляемых из Югры, за годы войны выросли с 500 тысяч до 8,5 миллионов в год.

Особо удивило участников форума то, как Югра сделала свой вклад в компенсацию поставок ленд-лиза – из США по этой программе шла техника и продовольствие, за нее нужно было постепенно расплачиваться. Как выяснилось, погашать те долги помогала пушнина, которую добывали югорчане. К 1943 году из-за ухода большинства охотников на фронт ее добыча сократилась, но постепенно ловить зверя научились женщины и подрастающие дети, и в итоге Югра за четыре года войны сдала государству меха на 21 миллион рублей. Для понимания порядка цифр – один танк Т-34 в разные годы стоил от 135 до 270 тысяч рублей.

«Теперь наш долг – рассказать всему миру, как человек, живший в лесу, оставил привычную жизнь и внес вклад в великую Победу», – резюмировала Вера Кондратьева и пригласила участников форума на спектакль, посвященный тому, как коренные народы севера переживали те страшные годы. Его премьера назначена на 3 сентября в Ханты-Мансийске.

Стоит отметить, что площадка «Север для Победы» не ограничивается сбором информации о вкладе исключительно Югры – эта платформа призвана стать точкой сборки для памяти всех, кто пожелает присоединиться к этому проекту, со всех стран мира. Югра в очередной раз продемонстрировала открытость и готовность совместно реализовывать большое дело на международном уровне.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 16:34, просмотров: 68, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Тобольские врачи удалили женщине кисту размером с футбольный мяч 776
  2. ​Старшее поколение тюменцев присоединились к всероссийскому флешмобу «Окна Победы» 772
  3. ​Сургутские бомжи и где они обитают // Расследование СИА-ПРЕСС 519
  4. ​Сергей Ольхов: «Львиную долю бюджета мы тратим на переезды» 486
  5. В Черногории не боятся заразиться ковидом от россиян 428
  6. ​Рудион обозрела IX 292
  7. Мы доказали всему миру, что правда на нашей стороне 234
  8. Нас переполняет гордость за наш народ 187
  9. Добытая дорогой ценой Победа стала для нас мерилом мужества и самоотверженности 166
  10. ​С праздником мира! 158
  1. ​Готовим тазики! Стал известен график отключения горячей воды в Сургуте 4541
  2. ​Майские в онлайне. Как сургутяне отметят праздники? 4201
  3. Пожарные полчаса тушили крышу жилого дома в Нефтеюганске // ВИДЕО 3937
  4. ​Ледоход ждут в Нижневартовске сегодня вечером 3725
  5. ​Вартовчанка пыталась откупиться за убийство, совершенное дочерью 3498
  6. ​Тамара Лычкатая обратилась в прокуратуру в связи со своим увольнением из Сургутского театра 3133
  7. ​Подача заявок на «Бессмертный полк» заканчивается совсем скоро. Рассказываем, как присоединиться к акции 3117
  8. Татьяна Мойсиюк: «Здоровый партнер может не заражаться от ВИЧ-положительного партнера, они могут иметь здоровых детей» 2969
  9. ​«Чувашия для чувашей, что ли?» Жириновский предложил новое административное деление России 2647
  10. ​В Нижневартовске – крупный пожар в жилом доме 2606
  1. Глеб Самойлов: «Чем недовольнее морда, тем ты больше екатеринбуржец» 21758
  2. Помощник депутата Госдумы обозвал офис Сургутнефтегаза стадионом 19573
  3. ​«Вышел из служебного автомобиля и прыгнул с моста»: следователи разбираются в обстоятельствах гибели югорчанина 18224
  4. Бесконечные шашлыки ждут россиян в мае: ​Путин продлил майские праздники 14953
  5. ​А у меня коты! 11058
  6. ​Кто посадил «Петрушку» и кто за это сядет? 8987
  7. Народный человек 8512
  8. Столкновение легковушки с грузовиком в Нефтеюганском районе стало фатальным для двух мужчин 8460
  9. ​В Сургуте задержали беглого преступника после того, как он выстрелил в коллегу 7503
  10. ​На Привокзальной в Сургуте сгорело сразу пять машин 7167

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика