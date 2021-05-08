Югра на высоком уровне презентовала проект «Север для Победы»

В четверг, 6 мая, прошел международный форум «За сбережение Мира Победы», на котором собрались десятки представителей разных стран, объединенных желанием вспомнить и обсудить страшные события Великой Отечественной войны и сохранение памяти о них. Организатором мероприятия выступило общероссийское общественное движение «За сбережение народа». Форум проходил в «гибридном» формате – некоторые спикеры находились в студии, а большая часть – включая представителей разных стран и континентов – через Zoom.

Большой разговор был посвящен тому, как сохранять память о великой Победе, цене, которой она была завоевана, и сохранению и передаче этих знаний будущим поколениям. Это становится особо важным в нынешние годы, когда уходят последние живые свидетели тех событий.

Один из крупных и важных докладов на форуме сделали представители Югры – заместитель директора департамента общественных и внешних связей Инна Арканова и инициатор и автор проекта «Север для Победы», известная в нашем регионе общественница и певица Вера Кондратьева.

«Сохранить память о Войне и избежать переписывания истории – важнейшая гуманитарная задача. Владимир Владимирович Путин подчеркнул – Победа у нас общая, и этот священный подвиг не может быть забыт, – рассказала в своем выступлении Инна Арканова. – Проект «Север для Победы» призван продемонстрировать разные грани тех страшных и великих событий. Надо сказать, что его поддержали Министерство иностранных дел, Федеральное агентство по делам национальностей, Россотрудничество и лично губернатор Югры Наталья Комарова. А партнерами стали представители Казахстана, Азербайджана, Молдавии, Армении, Киргизстана, Таджикистана, Узбекистана, Белоруссии и Китая».

Суть проекта заключается в том, чтобы фиксировать конкретный вклад в Победу от разных регионов нашей страны и мира. Эти данные собираются на специально разработанной и функциональной онлайн-площадке pobeda-mir.ru. «Мы приглашаем представителей НКО и общественности, чья работа сосредоточена в восстановлении и сохранении памяти о Войне, поддержке ветеранов и гуманитарных проектов, присоединяться и рассказывать о вкладе в Победу разных регионов», – призвала Инна Арканова.

Автор проекта «Север для Победы» Вера Кондратьева обратилась к участникам форума с приветствием на родном хантыйском языке (позже в ходе флешмоба на этом форуме представители разных стран демонстрировали слова «Мир Победы», написанные на своих языках). Она рассказала, что в истории ее семьи, как и каждого жителя Севера, да и всей нашей страны, есть связь с Войной.

«Северные народы внесли большой вклад в Победу. Мужчины-охотники уходили в армию снайперами – их ценили за способности долго сидеть на одном месте и меткость. Северяне хорошо ориентировались в лесах. На оленьих упряжках вывозили с поля боя орудия, провизию и раненых. Особо ценилась одежда северян, в которой удобно и тепло в сильные морозы», – рассказывала Кондратьева.

Югра за четыре года войны поставила на фонт 1 миллион 120 тысяч центнеров рыбы – это почти половина всей подобной продукции из всей большой Сибири. Этим занимались всего три тысячи женщин (среди них – бабушка Веры Кондратьевой), которые добывали и обрабатывали рыбу в тяжелейших условиях. Количество рыбных консервов, поставляемых из Югры, за годы войны выросли с 500 тысяч до 8,5 миллионов в год.

Особо удивило участников форума то, как Югра сделала свой вклад в компенсацию поставок ленд-лиза – из США по этой программе шла техника и продовольствие, за нее нужно было постепенно расплачиваться. Как выяснилось, погашать те долги помогала пушнина, которую добывали югорчане. К 1943 году из-за ухода большинства охотников на фронт ее добыча сократилась, но постепенно ловить зверя научились женщины и подрастающие дети, и в итоге Югра за четыре года войны сдала государству меха на 21 миллион рублей. Для понимания порядка цифр – один танк Т-34 в разные годы стоил от 135 до 270 тысяч рублей.

«Теперь наш долг – рассказать всему миру, как человек, живший в лесу, оставил привычную жизнь и внес вклад в великую Победу», – резюмировала Вера Кондратьева и пригласила участников форума на спектакль, посвященный тому, как коренные народы севера переживали те страшные годы. Его премьера назначена на 3 сентября в Ханты-Мансийске.

Стоит отметить, что площадка «Север для Победы» не ограничивается сбором информации о вкладе исключительно Югры – эта платформа призвана стать точкой сборки для памяти всех, кто пожелает присоединиться к этому проекту, со всех стран мира. Югра в очередной раз продемонстрировала открытость и готовность совместно реализовывать большое дело на международном уровне.