16+
Логотип Сиапресс
USD  74,1373   EUR  89,5060  

Новости

Больше новостей
Блокировка Facebook, Twitter и YouTube в России возможна?
Комментировать
0
Как вы относитесь к ВИЧ-положительным людям?
Комментировать
0
Какие передачи вы смотрите по ТВ?
Комментировать
0
Следует ли часть бюджета на ремонт дорог перераспределить на ремонт дворовых проездов?

Да 64.2%

Нет 27.8%

Не знаю 8%

Всего голосов: 162

Комментировать
0
У вас есть дача?

Да 28.8%

Нет, но хочу приобрести 15.3%

Нет, и не хочу приобретать 55.8%

Всего голосов: 163

Комментировать
0
Больше опросов

​Прочь из Югры? Половина участников опроса на siapress.ru хотят уехать из округа

Жить в Югре не планирует половина респондентов очередного опроса СИА-ПРЕСС

​Прочь из Югры? Половина участников опроса на siapress.ru хотят уехать из округа
Фото: pixabay.com

Югра — регион для молодежи (это заметно по небольшому количеству возрастного населения на улицах населенных пунктах нашего округа), но и пенсионерам здесь живется хорошо: недаром ХМАО попал в топ-3 комфортных регионов для людей в возрасте.

Между тем, несмотря на созданные условия, половина респондентов очередного опроса на siapress.ru свою жизнь с Югрой связывать не планируют: почти 49 процентов собираются к пенсии переместиться в субъекты, не столь обласканные всевозможными рейтингами.

Только треть опрошенных уверена, что Югра — их дом. Еще 16,5 процента пока не определились с будущим, и небольшое число любопытных читателей, принявших участие в опросе, признались, что делают это, уже находясь за пределами округа.


нравится (1) не нравится (1)
Сегодня в 16:25, просмотров: 209, комментариев: 3
Комментарии:
Alkonowa1ow
не нравится
Сегодня в 16:48
Жить или не жить в Югре определяется одним словом ПЕРСПЕКТИВА. Почему в Сургут рвались люди со всего Советского Союза? Потому что здесь была ПЕРСПЕКТИВА. Поэтому большинство из опрошенных рано или поздно планируют покинуть Югру, потому что не видят ПЕРСПЕКТИВЫ. Это было бы понятно для людей пенсионного и предпенсионного возраста. Но не иметь ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ МОДОДЫХ ЛЮДЕЙ ЭТО НЕДОРАБОТКА ВЛАСТЕЙ. Значит наметился застой в экономической жизни округа, если сюда как магнитом не тянет молодых образованный и креативных людей. Замещение их квалифицированным и малообразованными мигрантами это нехорошая тенденция. Ведущая к деградации региона.
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 16:52
Ну сейчас вот паровоз победы прибудет заберет всех в светлое будущее.
Albert Leonov
не нравится
Сегодня в 17:39
Опросы не всегда соответствуют реальностям.
Показать все комментарии (3)

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Подача заявок на «Бессмертный полк» заканчивается совсем скоро. Рассказываем, как присоединиться к акции 2358
  2. ​На Радоницу в Нижневартовске запустят бесплатные автобусы до кладбища 1011
  3. ​Май-баловник обдует сургутян ветрами 919
  4. ​В сургутском аэропорту мужчина пытался сдвинуть самолет 866
  5. ​В Сургуте эвакуировали посетителей «Ауры» 851
  6. ​Это победа! Прототип корабля Маска впервые сел после испытаний и не взорвался 812
  7. ​«Чекист» Авдеев украл у югорчанина два миллиона рублей 789
  8. Омича поймали в Пыть-Яхе на краже компрессионных чулок 766
  9. ​Не только Георгиевская ленточка. Как приобщиться к подвигу ветеранов Великой Отечественной? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 718
  10. ​Под Волгоградом мужчина и подросток погибли, подорвавшись на снаряде времен войны 711
  1. Накануне в центре Нижневартовска сгорел деревянный дом // ВИДЕО 4255
  2. ​Майские в онлайне. Как сургутяне отметят праздники? 4104
  3. ​Готовим тазики! Стал известен график отключения горячей воды в Сургуте 3845
  4. Пожарные полчаса тушили крышу жилого дома в Нефтеюганске // ВИДЕО 3464
  5. ​Ледоход ждут в Нижневартовске сегодня вечером 3250
  6. ​Вартовчанка пыталась откупиться за убийство, совершенное дочерью 3049
  7. ​Тамара Лычкатая обратилась в прокуратуру в связи со своим увольнением из Сургутского театра 3008
  8. Татьяна Мойсиюк: «Здоровый партнер может не заражаться от ВИЧ-положительного партнера, они могут иметь здоровых детей» 2836
  9. ​Аэропорт Нижневартовска потерял треть пассажиров 2596
  10. ​«Чувашия для чувашей, что ли?» Жириновский предложил новое административное деление России 2576
  1. Глеб Самойлов: «Чем недовольнее морда, тем ты больше екатеринбуржец» 21688
  2. Помощник депутата Госдумы обозвал офис Сургутнефтегаза стадионом 19496
  3. ​«Вышел из служебного автомобиля и прыгнул с моста»: следователи разбираются в обстоятельствах гибели югорчанина 17898
  4. Бесконечные шашлыки ждут россиян в мае: ​Путин продлил майские праздники 14914
  5. ​А у меня коты! 10949
  6. ​Кто посадил «Петрушку» и кто за это сядет? 8938
  7. Народный человек 8471
  8. Столкновение легковушки с грузовиком в Нефтеюганском районе стало фатальным для двух мужчин 8023
  9. ​В Сургуте задержали беглого преступника после того, как он выстрелил в коллегу 7469
  10. ​На Привокзальной в Сургуте сгорело сразу пять машин 7135

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика