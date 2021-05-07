Жить в Югре не планирует половина респондентов очередного опроса СИА-ПРЕСС

Югра — регион для молодежи (это заметно по небольшому количеству возрастного населения на улицах населенных пунктах нашего округа), но и пенсионерам здесь живется хорошо: недаром ХМАО попал в топ-3 комфортных регионов для людей в возрасте.

Между тем, несмотря на созданные условия, половина респондентов очередного опроса на siapress.ru свою жизнь с Югрой связывать не планируют: почти 49 процентов собираются к пенсии переместиться в субъекты, не столь обласканные всевозможными рейтингами.

Только треть опрошенных уверена, что Югра — их дом. Еще 16,5 процента пока не определились с будущим, и небольшое число любопытных читателей, принявших участие в опросе, признались, что делают это, уже находясь за пределами округа.