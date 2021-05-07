Начинающего инвестора из Югры обманули через «скайп»

Жительница Когалыма лишилась почти двух миллионов рублей в надежде на дополнительный заработок. Начинающая «инвестор» 1961 года рождения поверила человеку, который позвонил ей через скайп, и предложил помочь начать инвестировать. Мужчина представился Русланом. Он посоветовал женщине зарегистрироваться на якобы брокерском сайте, как потерпевшая и поступила. Туда же в течение месяца наивная югорчанка переводила разные суммы – все деньги поступали мошеннические счета. В результате такого обмана женщина потеряла более одного миллиона 800 тысяч рублей.

Всего за минувший день в Югре произошло 13 фактов мошенничества и дистанционных краж. По всем фактам возбуждены уголовные дела, подозреваемые устанавливаются.