Ни один человек в Югре не умер от «короны» за сутки

Еще 53 заболевших коронавирусом выявлено в Югре за четверг, 6 мая: об этом сообщает окружной оперштаб. Новые случаи заболевания обнаружены в 15 муниципалитетах, среди которых лидерами остаются крупнейшие города — Сургут, Нижневартовск и Ханты-Мансийск.
- Сургут – 12;
- Нижневартовск – 10;
- Ханты-Мансийск – 9;
- Нефтеюганский район – 5;
- Сургутский район – 4;
- Нефтеюганск – 2;
- Радужный – 2;
- Урай – 2;
- Когалым – 1;
- Мегион – 1
- Пыть-Ях – 1;
- Югорск – 1;
- Нижневартовский район – 1;
- Октябрьский район – 1;
- Ханты-Мансийский район – 1.
Только трое из новых носителей «короны» не чувствуют никаких симптомов заболевания. 38 человек слегли с ОРВИ, у 12 югорчан нашли пневмонию.
Вместе с новыми случаями заболевания общее количество случаев коронавирусной инфекции со дня начала эпидемии в Югре составило 56 361. Из них вылечились 55 085 югорчан, 793 — умерли. Примечательно, что уже несколько дней в округе не фиксируются летальные исходы от COVID-19.
В больницах в тяжелом состоянии находятся 40 человек, 25 — на аппаратах ИВЛ.