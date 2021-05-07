Ни один человек в Югре не умер от «короны» за сутки

Еще 53 заболевших коронавирусом выявлено в Югре за четверг, 6 мая: об этом сообщает окружной оперштаб. Новые случаи заболевания обнаружены в 15 муниципалитетах, среди которых лидерами остаются крупнейшие города — Сургут, Нижневартовск и Ханты-Мансийск.

Сургут – 12; Нижневартовск – 10; Ханты-Мансийск – 9; Нефтеюганский район – 5; Сургутский район – 4; Нефтеюганск – 2; Радужный – 2; Урай – 2; Когалым – 1; Мегион – 1 Пыть-Ях – 1; Югорск – 1; Нижневартовский район – 1; Октябрьский район – 1; Ханты-Мансийский район – 1.

Только трое из новых носителей «короны» не чувствуют никаких симптомов заболевания. 38 человек слегли с ОРВИ, у 12 югорчан нашли пневмонию.

Вместе с новыми случаями заболевания общее количество случаев коронавирусной инфекции со дня начала эпидемии в Югре составило 56 361. Из них вылечились 55 085 югорчан, 793 — умерли. Примечательно, что уже несколько дней в округе не фиксируются летальные исходы от COVID-19.

В больницах в тяжелом состоянии находятся 40 человек, 25 — на аппаратах ИВЛ.