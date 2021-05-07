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​Коронавирус в Югре: плюс 53 заболевших, ни одного летального исхода за сутки

Ни один человек в Югре не умер от «короны» за сутки

​Коронавирус в Югре: плюс 53 заболевших, ни одного летального исхода за сутки
Фото: pixabay.com

Еще 53 заболевших коронавирусом выявлено в Югре за четверг, 6 мая: об этом сообщает окружной оперштаб. Новые случаи заболевания обнаружены в 15 муниципалитетах, среди которых лидерами остаются крупнейшие города — Сургут, Нижневартовск и Ханты-Мансийск.

  1. Сургут – 12;
  2. Нижневартовск – 10;
  3. Ханты-Мансийск – 9;
  4. Нефтеюганский район – 5;
  5. Сургутский район – 4;
  6. Нефтеюганск – 2;
  7. Радужный – 2;
  8. Урай – 2;
  9. Когалым – 1;
  10. Мегион – 1
  11. Пыть-Ях – 1;
  12. Югорск – 1;
  13. Нижневартовский район – 1;
  14. Октябрьский район – 1;
  15. Ханты-Мансийский район – 1.

Только трое из новых носителей «короны» не чувствуют никаких симптомов заболевания. 38 человек слегли с ОРВИ, у 12 югорчан нашли пневмонию.

Вместе с новыми случаями заболевания общее количество случаев коронавирусной инфекции со дня начала эпидемии в Югре составило 56 361. Из них вылечились 55 085 югорчан, 793 — умерли. Примечательно, что уже несколько дней в округе не фиксируются летальные исходы от COVID-19.

В больницах в тяжелом состоянии находятся 40 человек, 25 — на аппаратах ИВЛ.


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Сегодня в 12:42, просмотров: 91, комментариев: 0
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