В Югре в двух авариях один человек погиб, еще трое пострадали

На автотрассах Югры 6 мая произошли две аварии. Оба ДТП зафиксированы на территории Октябрьского района, отмечается в паблике «О, Нефтеюганск!» во ВКонтакте. В одном поисшествии, на третьем километре автодороги Нягань-Приобье, разбилась «Лада». Сообщается об одном пострадавшем. По предварительной информации, водитель не справился с управлением в условиях скользкой дороги.

Вторая авария не обошлась без жертв. На трассе Унъюган столкнулись легковушка и минивен. «В результате дорожно-транспортного происшествия на месте погиб 61-летний водитель «Мицубиси», а водитель и пассажир минивена «Тайота» травмированы», — сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре. Причину и обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники ГИБДД.