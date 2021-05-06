Как вместе со своими родными влиться в «Бессмертный полк» в 2021 году

Главная всероссийская акция, посвященная памяти о Великой Отечественной войне и ее победителях – «Бессмертный полк» – в 2021 году во второй раз пройдет в режиме онлайн. На вечер 6 мая на шествии зарегистрировался почти миллион наших соотечественников только в России (а еще они будут в других странах), в Югре – пока около шести тысяч. Заявку нужно подать до 7 мая – как это сделать, и что нужно знать про «Бессмертный полк» в этом году – читайте в материале СИА-ПРЕСС.

Что происходит?

«Бессмертный полк» – масштабная акция, которая приобрела федеральный размах в 2015 году. Традиционно на 9 мая миллионы россиян выходили на шествие с портретами своих предков, участвовавших в Великой Отечественной войне. Сложный 2020 год внес коррективы во все массовые мероприятия – собираться большим количеством людей в одном месте и тогда, и сейчас не представляется возможным и безопасным, поэтому было решено вывести «Бессмертный полк» в режим онлайн.

«Бессмертный полк» в интернете будет выглядеть странно, разве нет?

Нет, систему за год отработали, подготовили технически, отсеяли ошибки, которые были допущены в прошлый раз, поэтому онлайн-шествие будет достойно и повода, и памяти победителей. 9 мая в 15.00 в каждом регионе (и еще, по данным «Российской газеты», в примерно ста странах) стартует виртуальный парад. Участник войны с именем и датами рождения и смерти будет показан рядом со своим потомком, родственником, направившим заявку на участие.

Понятно, что при более чем миллионе участников, общая демонстрация займет много времени. Год назад эта трансляция шла 20 дней подряд, ее посмотрели 25 миллионов человек. Но сейчас решено немного изменить механику – виртуальный парад будет проходить в каждом регионе отдельно. Так что ждать появления себя и воевавшего предка не нужно будет две недели – все сложится в один день.

Кроме того, трансляция будет доступна не только на сайте «Бессмертного полка» для всех желающих, но и на телевидении и общественных пространствах, а также в соцсетях.

Заявку сложно подать?

Совершенно несложно. Есть несколько способов, выбирайте тот, который больше нравится.

Базовый – через сайт 2021polkrf.ru. Заходите туда, видите большую кнопку «Принять участие». Нажимаете, выбираете свой регион, проходите регистрацию по электронной почте, телефону или аккаунту ВКонтакте, Facebook или «Одноклассников». К слову, это же можно сделать через специально созданный сайт «Банк Памяти» от «Сбербанка», а также мини-приложениях «Бессмертного полка» сетей ВКонтакте и «Одноклассники» – они сейчас широко рекламируются, не пропустите.

Далее у вас простая задача – в личном кабинете вбить фамилию, имя и отчество вашего родного человека, участвовавшего в Войне, годы его жизни и фотографию. Важное уточнение – ее «вес» должен быть не более пяти мегабайт (если такой нет – воспользуйтесь сервисом по «сжатию» изображений или отдайте своим молодым родственникам / знакомым, они знают, что сделать). К слову, нейросети, привязанные к «Бессмертному полку», могут сделать фотографию вашего предка цветной, если она есть только в черно-белом формате, а также как-то иначе отредактировать (обрезать или перевернуть) это изображение.

Далее добавляйте свою фотографию – и готово, подавайте заявку. Еще один важный нюанс – так как «Бессмертный полк» проходит в режиме онлайн, организаторы решили не сильно ограничивать участников в желании показать нескольких родных, участвовавших в Великой Отечественной войне. Так что можете прикрепить к своей учетной записи до 15 своих замечательных предков.

Далее ваша заявка пройдет через модерацию – ее оценят с точки зрения корректности вбитых данных и для отсева неудачных шуточных регистраций, которые в прошлом году стали поводом для больших скандалов (когда на акцию отправляли фотографии нацистских командиров). Когда ваши данные оценят – в личном кабинете появится сообщение о том, что вы присоединились к «Бессмертному полку», где будет указано точное время появления вас и вашего героя-победителя на онлайн-шествии.

Мы так и будем теперь в интернете все делать?

Скорее всего, нет. По словам сопредседателя движения «Бессмертный полк России» Елены Цунаевой, есть надежда, что эпидемиологическая обстановка позволит 24 июня совместить традиционное живое шествие с Парадом Победителей (напомним, в этот день 1945 года в Москве прошел Парад Победы). Но это будет зависеть во многом от сознательности самих граждан, которые могут привиться от коронавируса и этим приблизить возвращение настоящего «Бессмертного полка» и других важных массовых мероприятий.