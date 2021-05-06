В Югре ЗОЖ-воришку поймали на краже товаров из аптеки

Гость из Омска пытался обокрасть аптеку на Центральной улице в Пыть-Яхе. Похитителю понадобились ортопедический веллокорсет и антиварикозные компрессорные чулки. Общая стоимость ущерба составила около четырех тысяч рублей. Однако перед тем, как заявиться в аптеку, он, прогуливаясь по торговому центру, украл еще и куртку в мужском отделе. Подозреваемый признался полицейским, что хотел продать украденные вещи в родном городе.

«Сотрудниками полиции похищенное изъято. Отметим, что в начале года злоумышленник приехал из Омска в Пыть-Ях на работу в одну из организаций города. Фигурант был ранее неоднократно судим за кражи в крупном размере и побои. В настоящий момент в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», – рассказали подробности в УМВД Югры.