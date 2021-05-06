В Югре волонтеры-медики пересчитали точки продажи алкоголя

Наибольшее количество алкоточек в соотношении на 1000 жителей среди населенных пунктов Югры обнаружено в Октябрьском районе. Этот поселок занял 26 сточку рейтинга волонтеров-медиков, которые проводили исследование. Для наглядности негативного влияния фактора этот показатель сравнили со смертностью. Здесь Октябрьское также оказался анти-лидером.

Лучшее соотношение обоих значений в Лянторе: там выявлено наименьшее количество точек продажи алкоголя в расчете на тысячу человек населения при том, что показатель смертности здесь тоже в зеленой зоне.

Крупнейшие города Югры – Ханты-Мансийск, Нижневартовск и Сургут – расположились в середине рейтинга, заняв 14, 15 и 16 позиции соответственно. При этом в столице региона волонтеры выявили 154 алкомаркета, в Нижневартовске – 431, а в Сургуте – 611.

Инициатива составить подобный рейтинг принадлежит директору Депздрава Югры Алексею Добровольскому. Главного врача региона возмутило обилие пивнушек и рюмочных во дворах жилых домов в его родном Омске. Этим он поделился в своем инстаграм-аккаунте. Идею сразу же поддержали будущие медики.

Глава Депздрава уже поделился результатами исследования студентов и сделал вывод, исходя из данных. «Чем меньше в городе или районном центре пунктов продажи алкоголя, тем реже в нем умирают – основной итог исследования, которое провели волонтеры-медики», – пишет Алексей Добровольский.