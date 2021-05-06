МЧС: Гидрологическая обстановка в Югре стабильная

Вероятно, подтоплений в Югре этой весной не будет. МЧС сообщило о том, что гидрологическая обстановка на территории округа стабильная. Почти все реки округа освободились ото льда – самый активный ледоход сейчас на Оби и ее притоках.

Также министерство сообщило, что подъем уровня воды в водоемах сейчас - ниже опасных отметок, в пределах нормальных значений. Ни один населенный пункт не подтоплен, вода возвращается в пойму.

Тем не менее, наблюдение за уровнем воды осуществляется ежесуточно. Спасательные службы городов и поселков готовы на случай, если подтопления все же будут происходить.