За сутки в Югре выявлен 51 пациент с «короной»

51 новый пациент с «короной» — таков итог среды, 5 мая, в Югре. По данным оперштаба, новые случаи заболевания выявлены в 12 муниципалитетах:
- Сургут – 12;
- Нижневартовск – 11;
- Ханты-Мансийск – 10;
- Нефтеюганский район – 5;
- Урай – 3;
- Кондинский район – 3;
- Нижневартовский район – 2;
- Нефтеюганск – 1;
- Когалым – 1;
- Ханты-Мансийский район – 1;
- Октябрьский район – 1;
- Березовский район – 1.
«На момент выявления у 38 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 11 зафиксирована пневмония, у двух — бессимптомно», — говорят в оперштабе.
Таким образом, общее число заболевших в ХМАО за весь период эпидемии составляет на сегодня 56 308 человек, причем 55 022 югорчанина уже вылечились, а для 793 человек болезнь оказалась смертельной.
Сейчас в больницах округа в тяжелом состоянии лежат 36 пациентов, 22 подключены к аппаратам ИВЛ.