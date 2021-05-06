За сутки в Югре выявлен 51 пациент с «короной»

51 новый пациент с «короной» — таков итог среды, 5 мая, в Югре. По данным оперштаба, новые случаи заболевания выявлены в 12 муниципалитетах:

Сургут – 12; Нижневартовск – 11; Ханты-Мансийск – 10; Нефтеюганский район – 5; Урай – 3; Кондинский район – 3; Нижневартовский район – 2; Нефтеюганск – 1; Когалым – 1; Ханты-Мансийский район – 1; Октябрьский район – 1; Березовский район – 1.

«На момент выявления у 38 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 11 зафиксирована пневмония, у двух — бессимптомно», — говорят в оперштабе.

Таким образом, общее число заболевших в ХМАО за весь период эпидемии составляет на сегодня 56 308 человек, причем 55 022 югорчанина уже вылечились, а для 793 человек болезнь оказалась смертельной.

Сейчас в больницах округа в тяжелом состоянии лежат 36 пациентов, 22 подключены к аппаратам ИВЛ.