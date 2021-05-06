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​Органы опеки Пыть-Яха накажут из-за погибших в пожаре детей

В Пыть-Яхе органы опеки, не изымавшие детей из неблагополучной семьи, ждет уголовное дело

​Органы опеки Пыть-Яха накажут из-за погибших в пожаре детей
Фото: pexels.com

Против представителей органа опеки и попечительства Пыть-Яха возбуждено уголовное дело. Его представители долгое время «игнорировали» проблемы в семье, что могло привести к смерти детей в пожаре.

Следствие считает, что должностные лица отдела опеки и попечительства знали, что 32-летняя мать не следила за своими детьми, злоупотребляла алкоголем, ограничивалась в родительских правах по отношению к старшей дочери. При этом специалисты осознанно не проводили никаких профилактических работ, как не предпринимали и попыток изъять малолетних детей из семьи. В результате такого преступного бездействия дети продолжали находиться в опасности. Это, в том числе, и привело к их гибели в пожаре 4 мая 2021 года.

Сейчас по уголовному делу ведется следствие, обстоятельства произошедшего устанавливаются. Расследование продолжается. Параллельно ведется расследование уголовного дела по ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).


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Сегодня в 12:11, просмотров: 231, комментариев: 0
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