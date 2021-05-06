В ЦУР Югры зафиксировали спад обращений по теме коронавируса

Тема коронавируса отходит на второй план: югорчане реже стали обращаться в Центр управления регионом по темам, связанным с коронавирусом. О нисходящей тенденции на региональном оперштабе рассказала Ирина Громова, исполняющая обязанности руководителя обособленного подразделения «Диалог» Центра управления регионом.

«На тепловой карте ЦУР фиксируется спад обращений по теме «коронавирус». С 26 апреля по 2 мая поступило 904 сообщения – это почти вдвое меньше, чем в предыдущий период», — заявила представитель ЦУР. По мнению специалистов центра, такая тенденция обусловлена сокращением заявок в лист ожидания на вакцинацию от COVID-19.

Тем не менее, югорчане продолжают спрашивать о том, как скоро оставшиеся коронавирусные ограничения в регионе будут ослаблены или отменены. Например, люди часто просят продлить работу заведений общепита до более позднего времени, интересуются, в какое время можно проводить ремонтные работы, а также когда снимут ограничения у детских садов. По словам эксперта, по этим вопросам в общей сложности дали 46 консультаций.

«Увеличилось количество обращений от родителей, чьи дети выпускаются из детских садов. Югорчане обеспокоены, что не смогут присутствовать на выпускном: по данной теме было зафиксировано 31 сообщение. По согласованию с родителями подбирается подходящий формат. В некоторых случаях мероприятия переносятся на более поздний срок, в некоторых — проводятся в онлайн-режиме», — поделилась представитель центра.

Что известно точно — что посидеть в кафе после 23:00 югорчане смогут не ранее 15 мая. Именно до этого срока продлили ограничение работы общепитов.