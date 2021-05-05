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​Крым, Адыгея, Башкортостан: где смогут отдохнуть дети из Югры

В Югре определили направления для организованного отдыха и оздоровления детей

​Крым, Адыгея, Башкортостан: где смогут отдохнуть дети из Югры
Фото: pixabay.com

Десять направлений для организованного отдыха детей-югорчан определили в правительстве округа. Все варианты установлены и отработаны совместно с санврачами. Также туристические направления утвердила межведомственная комиссия по вопросам организации отдыха и оздоровления детей. Об этом сегодня сообщил местный оперативный штаб по коронавирусу. Так, для югорчан в возрасте от 6 до 17 лет включительно открыты Республики Крым, Адыгея, Башкортостан, Татарстан, Кабардино-Балкария, Краснодарский край, Тюменская, Свердловская, Челябинская, Волгоградская области.

Кроме того, места отдыха для несовершеннолетних организованы и в пределах региона. «На начало мая 2021 года в Реестр автономного округа включено 419 организаций. Это пришкольные лагеря, детские лагеря труда и отдыха, специализированные площадки для отдыха», – добавили в оперштабе округа.


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Сегодня в 18:16, просмотров: 216, комментариев: 1
Комментарии:
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 19:40
Лангепас забыли – где могут отдохнуть дети Югры.

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