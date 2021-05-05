В Югре определили направления для организованного отдыха и оздоровления детей

Десять направлений для организованного отдыха детей-югорчан определили в правительстве округа. Все варианты установлены и отработаны совместно с санврачами. Также туристические направления утвердила межведомственная комиссия по вопросам организации отдыха и оздоровления детей. Об этом сегодня сообщил местный оперативный штаб по коронавирусу. Так, для югорчан в возрасте от 6 до 17 лет включительно открыты Республики Крым, Адыгея, Башкортостан, Татарстан, Кабардино-Балкария, Краснодарский край, Тюменская, Свердловская, Челябинская, Волгоградская области.

Кроме того, места отдыха для несовершеннолетних организованы и в пределах региона. «На начало мая 2021 года в Реестр автономного округа включено 419 организаций. Это пришкольные лагеря, детские лагеря труда и отдыха, специализированные площадки для отдыха», – добавили в оперштабе округа.