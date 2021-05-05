Число турфирм в Югре сократилось на 15%

Дурной тренд: Югру покидают турфирмы. За полгода их число сократилось до 416 – падение составило 15% от общего рынка региона. Таковы данные «Контур.Фокус», которые привел «Коммерсантъ».

Вместе с Ханты-Мансийским округом, турфирмы массово закрываются также в Еврейской АО – там число туристических фирм сократилось на 23% за полгода. Недалеко от Югры - Приморский и Краснодарский край. Там турфирм стало меньше на 12%. Для сравнения, в Москве число турагентств уменьшилось на 8%, в Санкт-Петербурге — на 10%.

Основной причиной сокращения туристического рынка эксперты считают кризис, вызванный пандемией.

Тем не менее, аналитики обнаружили и рост числа турфирм в отдельных регионах. Например, такой рост наблюдается на Чукотке, где турагентов стало больше на 13%, а также в Мурманской области — на 4%. Небольшой рост (2%) произошел также на Камчатке и в Адыгее.