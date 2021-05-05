Число природных возгораний в Югре — в три раза больше, чем в прошлом году

Природа в огне: в Югре в этом году зафиксировано в три раза больше природных возгораний по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает служба информации портала «Открытый регион — Югра». С начала пожароопасного периода по округу произошло более 30 возгораний сухой растительности. Основная причина — люди.

Так, 2 мая утром диспетчер Ханты-Мансийского пожарно-спасательного гарнизона получил сообщение — в пойме вдоль протоки Старый Иртыш, неподалеку от Ханты-Мансийска, загорелась сухая трава.

Тушить пожар приехало 14 пожарных и добровольцев. Чтобы добраться до огня, пришлось воспользоваться двумя плавсредствами. В течение двух часов огонь был потушен. Площадь пожара составила около двух гектар.

По факту возгорания проводится расследование. Специалисты не исключают человеческий фактор.