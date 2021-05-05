После гибели детей на пожаре в частном доме в Пыть-Яхе возбуждено уголовное дело

По факту пожара на улице Строителей в Пыть-Яхе возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум и боле лицам». Вечером 4 мая сгорел жилой дом, погибли двое детей и взрослый мужчина.

«По предварительным данным, 4 апреля 2021 года около 18 часов произошло возгорание одноэтажного деревянного жилого дома по улице Строителей города Пыть-Ях. В результате происшествия погибли двое детей в возрасте 2 и 3 года, а также мужчина. Предполагаемая причина смерти – отравление продуктами горения. Мать детей и дедушка доставлены в медицинское учреждение в тяжелом состоянии», - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Югре.

Следователям предстоит выяснить причину возгорания, а также найти виновного в произошедшем. По делу назначены экспертизы.

Проверку проводит также прокуратура города.

Как сообщал siapress.ruранее, на месте происшествия работали три пожарных расчета, справиться с огнем удалось за несколько минут. Площадь пожара составила девять «квадратов».