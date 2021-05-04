В Пыть-Яхе двое детей погибли во время пожара в частном доме

Во вторник, 4 мая, на улице Строителей в Пыть-Яхе сгорел одноэтажный частный дом. На пепелище обнаружены тела трех человек, двое из которых – дети.

«В 18.18 диспетчеру Нефтеюганского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о пожаре в одноэтажном деревянном жилом доме. Первое подразделение прибыло к месту вызова через 8 минут, на момент прибытия наблюдалось открытое горение здания, сильное задымление. Открытое горение ликвидировано в 18:33 на площади 9 квадратных метров. К тушению пожара привлекались 14 человек личного состава и три единицы специальной техники. Причина возгорания устанавливается органами дознания», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Югре.

В пресс-службе прокуратуры округа корреспонденту siapress.ruсообщили, что на месте происшествия работает прокурор города Вадим Аленкин.

«В рамках проверки будет дана оценка соблюдению противопожарного законодательства, своевременности реагирования экстренных служб, полноте действий и решений в отношении указанной семьи со стороны органов профилактики безнадзорности несовершеннолетних. По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Результаты проверки находятся на контроле прокуратуры автономного округа», - добавили в ведомстве.

В этом году эта уже третий пожар в регионе, на котором гибнут дети. Два предыдущих произошли в Сургуте в марте и в апреле.