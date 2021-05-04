В Югре средний размер автокредита вырос за год на 17 процентов

Средний размер автокредита в Югре в марте 2021 года составил 1 091 415 рублей. За год показатель вырос на 17,4 процента, подсчитали аналитики Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

ХМАО входит в десятку регионов России с самым большим размером автокредита. Самые большие суммы на машины занимают жители Москвы (1 539,1 тыс. руб.), Московской области (1 279,7 тыс. руб.) и Санкт-Петербурге (1 226,8 тыс. руб.). В России средний размер выданных автокредитов на новые автомобили и автомобили с пробегом составил рекордные 1 052,1 тысячи рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года данный показатель вырос на 23,6 процента.

Как сообщалось ранее, в Югре выросло количество выданных автокредитов на покупку новых и подержанных машин на 6,6 процента – с 3 475 до 3 706 штук. При этом рынок легковых автомобилей в первом квартале 2021 года сократился на 11 процентов.