В ХМАО ограничили вылов рыбы

В Югре действует ограничение на вылов рыбы. До 31 мая рыбачить сетями нельзя в Оби и Иртыше, до 30 июня – в Конде. Весь этот период соблюдение правил будут контролировать специалисты рыбоохраны, Росгвардии, транспортной полиции, ГИМС МЧС России по Югре, Природнадзора в рамках профилактического мероприятия «Весенний нерест».

Напомним, что в период весеннего ограничения запрещается использовать сетные орудия рыболовства, осуществление рыболовства с применением плавучих средств, за исключением осуществления любительского рыболовства с берега крючковой снастью с общим количеством крючков. Выловить можно не больше 10 кило язи, щуки, налима и судака и не больше 30 кило окуни, плотвы, ельца и карасей. Суммарная суточная норма добычи для всех видов водных биоресурсов составляет не более 30 кило, даже если столько весит одна пойманная рыба.

За нарушение правил предусмотрена ответственность вплоть до уголовной.

В случае выявления признаков нарушения правил рыболовства на территории Югры, обращаться в отдел государственного контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 186, телефон (3467) 33-67-93, e-mail: goscontrol86@noturfish.ru.