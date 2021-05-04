За первые майские выходные югорчане перевели мошенникам 22 миллиона рублей

Полицейские Югры зафиксировали всплеск онлайн-мошенничеств на первых майских выходных. За три дня жители региона перевели злоумышленникам более 22 миллионов рублей. Пострадавшими признаны 42 человека.

«Самых крупных сумм лишились жители Сургута. Среди актуальных схем: оформление встречного кредита, оплата товаров и услуг в сети Интернет, желание заработать «легкие» деньги на различных финансовых биржах. По всем фактам возбуждены уголовные дела. Принимаются меры к установлению и задержанию подозреваемых», - сообщили в пресс-службе окружного ведомства.

Полицейские призывает жителей региона бдительными при совершении сделок удаленным способом, полученную информацию в сети Интернет проверять у официальных источников. По всем подозрительным фактам сообщайте в ближайший отдел внутренних дел или по телефону 102.

Ранее эксперты тюменского отделения Банка России опубликовали основные правила, которые помогут понять, что с вами связался мошенник, и сохранить свои деньги.