В Югре стартует проект «Тест для тещи» — съемки начнутся в Сургуте в мае

«Тест для тещи» устроят зятья в рамках одноименного телепроекта, который выйдет на телеканале «Югра». Съемки стартуют в Сургуте уже в этом месяце.

Как сообщают авторы шоу — сургутские шоумены Роман Войко и Владимир Ханжин — участвовать в нем будут настоящие тещи. Среди испытаний — полетать в аэротрубе, пострелять из оружия, надеть VR-очки и т.п. В каждом выпуске будут испытывать трех тещ, приключения которых оценят их зятья и эксперты, победительница отправится в санаторий — отдыхать после участия в программе.

С героинями шоу создатели сейчас как раз определяются: можно направить им заявку на участие — причем рассматривают письма от тещ как настоящих, так и будущих.