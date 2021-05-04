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​Югорчанина ждет срок за пьяные покатушки по селу

Жителя Агириша ждет «уголовка» за поездку в нетрезвом состоянии

​Югорчанина ждет срок за пьяные покатушки по селу
Фото: pexels.com

Еще один житель Югры предстанет перед судом за то, что сел за руль пьяным. Соответствующее обвинение выдвинул Югорский межрайонный прокурор. Жителя поселка Агириш обвиняют в преступлении по статье 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, имеющим судимость за совершение преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ).

Мужчина решился нарушить закон не впервые: в 2020 году он уже был осужден за повторное управление автомобилем «подшофе». Но увы, даже это его ничему не научило, и уже 20 марта этого года мужчина вновь сел за руль, устроив пьяные покатушки по дорогам своего поселка.

Согласно закону, за подобные преступления нарушителю может грозить до двух лет лишения свободы, а также лишение права заниматься деятельностью, связанной с управлением автомобилем на срок до трех лет.


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Сегодня в 10:20, просмотров: 138, комментариев: 0
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